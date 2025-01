Sénégal: Kédougou - Des acteurs locaux formés sur le suivi des normes environnementales et sociales du secteur extractif

Les acteurs locaux et territoriaux de la région de Kédougou (est) ont bénéficié d'un renforcement de capacités sur le suivi des normes environnementales et sociales, ainsi que sur le budget participatif et le suivi citoyen des ressources issues du secteur extractif, a constaté l'APS.

"Cette activité vise à renforcer les capacités des acteurs locaux sur le cadre environnemental et social de la Banque mondiale pour un meilleur suivi de la gestion des ressources extractives", a expliqué Serigne Saliou Sène, chargé du projet contrôle citoyen des entreprises extractives et des finances publiques " À égalité phase 2" à Enda Lead Afrique Francophone.

Il s'exprimait lors de la clôture de la session de renforcement de capacités des acteurs locaux et territoriaux sur les normes environnementales et sociales organisée par Enda Lead Afrique Francophone et son partenaire Oxfam.

Serigne Saliou Sène a annoncé la mise sur pied d'un cadre local de concertation, dont les modalités de fonctionnement et les thématiques prioritaires ont été établies de concert avec les acteurs.

"Nous avons formé les bénéficiaires sur les méthodes de suivi des revenus issus du secteur extractif afin de favoriser l'engagement des acteurs dans le suivi environnemental et social et des revenus issus du secteur extractif à travers un plan d'action local", a-t-il ajouté.

Le représentant du Conseil départemental de Kédougou, Oudy Diallo, a rappelé les dégâts écologiques de l'impact de l'exploitation minière dans la région.

"Les impacts écologiques sont très énormes dans la région de Kédougou à cause des concessions minières et des exploitants clandestins des sites d'orpaillage ", a-t-il déploré.

M. Diallo, par ailleurs chargé du volet Environnement dans le Conseil départemental de Kédougou, a invité les sociétés minières en activité dans la région à augmenter les subventions octroyées aux collectivités territoriales.

"Les sociétés minières doivent renforcer leur financement surtout dans le cadre des microprojets des collectivités territoriales afin que les communautés puissent bénéficier réellement des retombées économiques des opérations minières", a-t-il préconisé.