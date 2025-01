Afrique de l'Est: La région s'est distinguée par ses solides performances économiques, selon un rapport de l'ONU

Addis Ababa — Malgré des perspectives économiques mondiales modérées, l'Afrique de l'Est devrait maintenir une croissance économique robuste, selon le rapport du Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies (UN DESA) sur la situation et les perspectives de l'économie mondiale à l'horizon 2025.

Le rapport prévoit que la croissance économique mondiale restera stable mais modérée, à 2,8 et 2,9 % pour 2025 et 2026 respectivement.

L'Afrique devrait voir sa croissance économique se renforcer, passant d'un taux estimé à 3,4 % en 2024 à 3,7 % en 2025 et 4 % en 2026.

Selon le rapport, l'Afrique de l'Est se distingue par ses performances solides et continues, même si l'Afrique centrale est à la traîne en raison de la stagnation de la production pétrolière et de l'instabilité politique.

Le rapport souligne que l'Afrique de l'Est devrait croître à un taux de 6 % en 2025 et 2026, maintenant sa forte performance de 2024 (estimée à 5,5 %).

Toutefois, le rapport met également en garde contre la persistance de défis importants dans toute l'Afrique, notamment la persistance du fardeau de la dette, le taux de chômage élevé, en particulier chez les jeunes, et la fréquence et la gravité croissantes des catastrophes climatiques.

L'inflation reste supérieure à 10 % dans plusieurs pays et les résultats commerciaux sont modestes malgré le potentiel offert par la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA).