Gabon: Les coupures d'électricité persistent, la SEEG au centre des interrogations

Depuis plusieurs jours, Libreville et ses environs subissent une série de coupures d'électricité qui perturbent la vie quotidienne des habitants. Ces interruptions, parfois longues et imprévisibles, soulèvent de nombreuses questions parmi les populations : la Société d'Énergie et d'Eau du Gabon (SEEG) fait-elle face à de nouveaux problèmes techniques ?

La situation inquiète. Dans plusieurs quartiers de la capitale, les coupures se multiplient, laissant les ménages et commerces sans électricité pendant des heures. « Nous sommes fatigués de vivre dans l'incertitude. Ces coupures arrivent sans préavis et durent parfois toute la soirée », explique un habitant de Nzeng-Ayong.

Les interrogations sur la SEEG

Alors que la SEEG reste silencieuse sur les causes exactes de ces perturbations, les habitants s'interrogent sur l'état des infrastructures électriques et la capacité de l'entreprise à répondre à la demande. Les précédents épisodes de coupures avaient déjà mis en lumière des problèmes de maintenance et des défis techniques auxquels la société semble encore confrontée.

Sans communication officielle, les hypothèses se multiplient. Certains parlent de travaux de maintenance non annoncés, tandis que d'autres évoquent des pannes liées à une surcharge du réseau.

Des conséquences lourdes

Les coupures d'électricité ont des impacts immédiats sur le quotidien des populations. Les familles ont du mal à conserver leurs aliments, les entreprises locales enregistrent des pertes, et les élèves peinent à travailler dans de telles conditions. « Nous utilisons des bougies et des lampes rechargeables, mais ce n'est pas une solution durable », se plaint un commerçant du centre-ville.

Un appel à la transparence

Les habitants appellent la SEEG à communiquer rapidement sur les causes de ces coupures et à proposer des solutions durables. Une meilleure anticipation et une transparence accrue sont jugées nécessaires pour rétablir la confiance des usagers.

En attendant, les populations de Libreville espèrent un retour rapide à une alimentation électrique stable et fiable, tout en continuant à s'interroger sur l'état réel du réseau électrique et les actions entreprises par la SEEG pour résoudre ce problème récurrent.