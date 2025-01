Algérie: Conférence à la Radio algérienne autour de Yennayer

ALGER — La Chaine II de la Radio algérienne a organisé, jeudi à son siège d'Alger, un plateau-conférence dédié à la célébration de "Yennayer 2975", animé par des universitaires et chercheurs en patrimoine et en Tamazight, qui ont abordé différentes thématiques en lien avec les symboles et les enseignements de ce premier jour du calendrier agraire amazigh.

Organisée à l'Auditorium Aissa-Messaoudi de la Radio algérienne sous le thème, "Yennayer, miroir de notre histoire et source d'inspiration de notre avenir", cette émission a été retransmise de 10h00 à 12h00 en direct sur les ondes de la Chaine II et celles des 27 chaines de radios régionales.

En présence du directeur général de la Radio algérienne, Adel Salakdji, des directeurs, de la Chaine 2, Madjid Ferhati, et autres chaines de la Radio algérienne, ainsi que du secrétaire général du Haut Commissariat à l'Amazighité, Si El Hachemi Assad, le plateau-émission a notamment accueilli, le professeur et directeur du Centre national de Recherches Préhistoriques, Anthropologiques et Historiques (Cnrpah), Slimane Hachi et la professeure et chercheure en anthropologie culturelle, Ouiza Galleze.

Le chercheur en patrimoine, Tarek Mebarki, la journaliste-Chercheure Imène Kaci Moussa, le docteur, assistant-Chercheur à l'Unesco, Ramdane Touati, le Chercheur en patrimoine et Inspecteur de langue amazighe à Tamanrasset, Mohamed Hamza et le chercheur en patrimoine, Abdellah Bendaoud, ont également été parmi les invités à cette conférence.

En présentiel ou en visioconférence, les intervenants ont développé des thématiques en lien avec Yennayer, fête nationale et officielle et la profondeur, l'authenticité et la diversité de la culture amazighe, abondant notamment sur, le patrimoine algérien inscrit par l'Unesco sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité et Yennayer et le développement durable.

Les conférenciers ont également abordé d'autres thèmes, notamment sur, les us et coutumes et les rites traditionnels de Yennayer dans la région des Aurès, la femme et la terre, Yannayer symbole de l'attachement de l'homme à la terre et la symbolique de Yennayer chez les Touaregs, ainsi que la célébration de Yennayer dans la région du Chenoua dans la wilaya de Tipaza.

Dans le même élan de célébration, les troupes et chorales folkloriques "Thusna" (le Savoir et la Connaissance), "Tighri net'Mettouth" (l'appel de la femme) et "Idebbalen Ikhoulef Nath Abbès", ainsi que l'association "Amlouline" pour la promotion du Burnous ont animé cette journée intervenant en alternance avant de laisser place au déroulement de la conférence.

Deux expositions de peinture de l'enseignant en arts plastiques, Zamane Saad Bekhouche et du professeur à l'Institut national supérieur des Beaux Arts d'Alger, Zarka Mohand Amokrane, ont été présentées au nombreux public venu participer à la célébration de Yennayer 2975.

Des étalages d'industrie artisanale, tapisserie, vannerie, huilerie, produits cosmétiques naturels, lainerie et autres, ont également embelli le hall de l'Auditorium Aissa-Messaoudi de la Radio algérienne, rassemblant nombre d'exposants venus de plusieurs villes d'Algérie.