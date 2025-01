Tunisie: Le ministre de la Défense nationale inspecte le fonctionnement de l'hôpital militaire

Le ministre de la Défense nationale, Khaled Souheili, a effectué, vendredi soir, une visite d'inspection à l'Hôpital militaire principal d'instruction de Tunis.

Lors de cette visite, il a pris connaissance du fonctionnement des différents services de l'établissement et a reçu des rapports détaillés sur sa structure, ses missions, son organisation ainsi que sur ses ressources humaines et matérielles. Le ministre s'est également penché sur les projets d'infrastructure en cours et les programmes futurs, selon un communiqué de presse.

Lors de son inspection, qui a inclus le laboratoire des techniques pharmaceutiques, le centre principal de chirurgie, ainsi que les services de cardiologie et de réanimation, le ministre a écouté les préoccupations des chefs de service hospitaliers, des directeurs et des responsables des unités médicales. Ces échanges ont permis de mettre en lumière les défis auxquels ils font face, notamment le manque de personnel médical et paramédical, ainsi que le besoin en financements nécessaires pour l'acquisition d'équipements médicaux et la finalisation des projets d'infrastructure, tels que le complexe des consultations externes et le service de médecine opératoire.

Khaled Souheili a salué les efforts exceptionnels fournis par les équipes médicales, paramédicales, administratives et techniques de l'hôpital pour assurer une couverture sanitaire de qualité aux membres des forces armées. Il les a exhortés à redoubler d'efforts pour offrir des soins de qualité aux militaires actifs, retraités, ainsi qu'à leurs familles et ayants droit. Le ministre a insisté sur l'importance de garantir un accueil chaleureux, une prise en charge efficace et un approvisionnement régulier en médicaments.

La visite s'est conclue par une cérémonie en hommage à plusieurs chefs de service de l'hôpital qui partent à la retraite. Le ministre a exprimé sa gratitude pour leurs contributions tout au long de leur carrière, notamment dans le développement des services médicaux, l'encadrement des médecins et du personnel paramédical, ainsi que dans le renforcement des compétences au sein des différentes unités placées sous leur responsabilité.