Algérie: Nouvel An amazigh 2975 - Un grand défilé reflétant la diversité et la richesse du patrimoine culturel national à Timimoun

TIMIMOUN — Un grand défilé, mettant en avant à travers une mosaïque de tableaux la diversité et la richesse du patrimoine culturel national, a été organisé vendredi à Timimoun dans le cadre des festivités officielles marquant la célébration du Nouvel An amazigh (2975-2025) et la 5e édition du prix du président de la République de la littérature et la langue amazighes, sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Placée sous le slogan "Yennayer... l'authenticité de l'Algérie triomphante tissée par les ksour du Gourara", cette manifestation culturelle, qui se déroule du 10 au 12 janvier, est organisée par le Haut-commissariat à l'amazighité (HCA).

Le spectacle, composé de tableaux représentés par différents secteurs et troupes culturelles et artistiques, s'est succédé devant la tribune d'honneur en présence du secrétaire général du HCA, Si El-Hachemi Assad, le conseiller auprès du président de la République chargé des organisations non gouvernementales et des droits de l'Homme, Hamid Lounaouci, le président du Conseil supérieur de la langue arabe (CSLA), Salah Belaid, et le président de l'Observatoire national de la société civile (ONSC), Noureddine Benbraham.

Etaient également présents, le président de l'Académie algérienne des sciences et des technologies (AAST), Mohamed Hichem Kara, le directeur général de l'Office national de la culture et de l'information (ONCI), Abdallah Bouguendoura, le président de la Commission algérienne Histoire et Mémoire, Mohamed Lahcen Zeghidi, ainsi que des membres des deux chambres du Parlement.

La capitale de l'Oasis Rouge Timimoun, a vibré au rythme de Yannayer dans une ambiance festive, caractérisée par une richesse culturelle et suivie par un large public, incluant des visiteurs venus d'autres wilayas.

Le spectacle a débuté par l'interprétation de l'hymne national, suivie de chants de bienvenue en variante locale zenati, interprétés par les Scouts Musulmans Algériens (SMA).

Plusieurs tableaux ont ensuite défilé, représentant notamment les secteurs de la culture et des arts, de l'éducation, des affaires religieuses et des wakfs, de la jeunesse et des sports, de la formation et de l'enseignement professionnels, de l'environnement, ainsi que des troupes culturelles, artistiques et folkloriques.

Le défilé comprenait également des charrettes mettant en valeur l'artisanat traditionnel, transportant des artisans et des produits agricoles, en écho au lien entre le Nouvel An amazigh et le calendrier agraire, ainsi que des représentations des membres du Croissant-Rouge algérien (CRA) et des prestations musicales des formations de la Garde républicaine et de la Protection civile ont également marqué cette célébration.

L'événement a culminé avec l'arrivée à Timimoun de la caravane du Prix du président de la République pour la littérature et la langue amazighes, partie d'Alger et ayant traversé Ghardaïa avant d'atteindre la ville hôte.