Tunisie: 93 nouveaux sites de prospection d'or dans le sud du pays

Le ministre algérien de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, a annoncé la découverte de 93 nouveaux sites pour la prospection artisanale d'or dans les régions du sud de l'Algérie. Cette initiative vise à stimuler la production nationale d'or tout en luttant contre l'exploitation illégale, dans un contexte où l'Algérie détient l'une des plus importantes réserves aurifères d'Afrique.

En effet, l'Algérie, avec des réserves d'or estimées à 173,56 tonnes selon le Conseil Mondial de l'Or, se positionne parmi les leaders africains en matière de ressources aurifères, se classant devant la Libye et l'Égypte. Toutefois, la production nationale demeure faible, avec moins de 7 tonnes extraites depuis 2001, en raison du manque d'investissements et de technologies adaptées pour exploiter efficacement les réserves, notamment dans des régions comme le Hoggar, Tamanrasset et In Guezzam.

Afin de combler cet écart, le gouvernement a adopté, depuis 2021, une nouvelle stratégie pour valoriser l'exploitation artisanale. Celle-ci repose sur l'octroi de permis à de petites entreprises locales, dont 222 licences ont déjà été délivrées. Cette initiative contribue à dynamiser l'économie locale tout en combattant le trafic illégal d'or.

Dans cette dynamique, Mohamed Arkab a annoncé la création de 93 nouveaux sites de prospection dans les wilayas de Tamanrasset, In Guezzam et Tindouf. Ces zones feront l'objet de plusieurs études avant d'être proposées aux micro-entreprises pour l'exploitation artisanale, qui devront respecter des normes strictes encadrées par le ministère. Ce cadre réglementaire a permis à plus de 100 micro-entreprises de se conformer à des cahiers des charges spécifiques, leur permettant d'extraire de l'or brut, qu'elles doivent ensuite remettre à l'Entreprise nationale d'exploitation des mines d'or (ENOR) pour traitement et vente.

Cette stratégie a déjà porté ses fruits, générant plus de 400 emplois dans les régions concernées. À titre d'exemple, 103 micro-entreprises opérant à Djanet ont extrait plus de 110 kg d'or brut, selon les données récentes du ministère.