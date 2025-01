Tunisie: Nouvelle version de la chanson « Ardhona al Omm » de Lotfi Bouchnak en faveur de la cause palestinienne

TUNIS — En solidarité avec la cause palestinienne, le grand chanteur tunisien Lotfi Bouchnak a lancé une nouvelle version de sa chanson « Ardhona al Omm » (Littéralement 'Notre mère Patrie') sortie en 2022.

"Notre mère Patrie" est composée et interprétée par Lotfi Bouchnak d'après des paroles de Lotfi Abdelwahed. Le clip de la chanson originale montre des images des évènements de 2021 dans le quartier emblématique « Cheikh Jarrah », à Al Qods Occupée, et les violents affrontements avec les forces de l'occupation ayant causé plusieurs décès et détenus parmi les Palestiniens.

Bouchnak a partagé un clip vidéo de sa chanson accompagné d'une chorale composée d'étudiants de l'Institut Supérieur des langues en Tunis (ISLT). Cette nouvelle copie a été mise en scène par Yosri Nefzi avec Haroun Trabelsi au montage.

Bouchnak a déclaré, mardi, à l'agence TAP, avoir eu l'idée de collaborer avec les étudiants de l'ISLT suite à une conférence-débat donnée au siège de l'Institut, à l'invitation de Leila Hjaiej, universitaire et chanteuse. Cette rencontre avait permis de revenir sur « les grandes étapes de son parcours artistique et d'échanger avec eux sur le rôle de l'intellectuel et de l'artiste et leur engagement en faveur des causes justes, en particulier la cause palestinienne», a-t-il fait savoir.

La nouvelle version a été enregistrée en décembre 2024 avant d'être lancée sur les réseaux sociaux début janvier 2025. Ses paroles en arabe littéraire ont été traduites en anglais en vue de toucher un plus grand nombre de personnes et permettre au public dans le monde entier d'en saisir le sens.

A travers ce clip vidéo, Bouchnak affirme sa volonté de promouvoir « une nouvelle image de l'adhésion de la société tunisienne et sa position en faveur de la cause palestinienne ».

La chanson constitue un message de soutien à la cause palestinienne de la part d'un artiste connu pour son engagement artistique et son soutien pour le peuple palestinien dans les territoires occupés qui vit depuis le 7 octobre 2023, sous une guerre génocidaire ayant fait des milliers de morts et de blessés ainsi que des dégâts dans l'infrastructure qui a été lourdement touchée, notamment dans la Bande de Gaza.

Lotfi Bouchnak est parmi les principales voix arabes engagées dans la défense des droits du peuple palestinien à travers des tubes comme « men tounes ela al Qods » (de Tunis à Al Qods) ou encore l'opérette « Al helm el arabi » (Le rêve arabe), en 1996, à laquelle ont participé des chanteurs et chanteuses des divers pays arabes.

Ses chansons traduisent les douleurs d'une Palestine occupée et éveillent le souvenir de la Nakba de 1948 et l'exode forcé de milliers de palestiniens dans des pays voisins en plus d'autres déplacés à travers le monde.