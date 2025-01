Guinée: Docteur Sékou Koureissy Condé à propos de l'éventuel candidature du Général Doumbouya - » ..., le médiateur ne se prononce pas »

À la sortie d'une rencontre de huis-clos, Docteur Sékou Koureissy Condé, président du parti Alliance pour le Renouveau National (ARENA) et porte-parole de la Conférence des Coalitions Politiques et Faîtières (CCPF) s'est exprimé sur le prolongement de la transition guinéenne et l'éventuel candidature du Général Mamadi Doumbouya aux futurs élections présidentielles. C'était le jeudi 09 janvier 2025 au siège national de sa formation politique sis à Nongo.

Il a indiqué que la vocation de la CCPF est de promouvoir la paix et le dialogue.

<< La Conférence des Coalitions Politiques et Faîtières à pour vocation de promouvoir la paix et le dialogue. Nous avons dit que notre mission principale pour les jours, les semaines et mois à venir, c'est de promouvoir la médiation sur toutes les questions. Donc, le médiateur ne se prononce pas, il fait la médiation et il donne les résultats. Nous pensons que toutes les questions seront abordables par la Conférence à partir d'aujourd'hui >>, a rassuré le président.

Il renchérit en déclarant que la volonté de médiation a manquée dans l'histoire des démarches politiques en Guinée.

<< Ce qui a manqué dans l'histoire des démarches politiques en Guinée jusqu'aujourd'hui nous semble-t-il, c'est la volonté de médiation. C'est à dire, nous sommes toujours inscrits dans les rapports de force, dans le corps à corps. C'est ce que nous nous voulons dépasser. Nous pensons que ceux qui sont au pouvoir sont des guinéens, nous devons nous parler. Que ceux qui ne sont pas au pouvoir sont aussi des guinéens, nous devons nous parler. Donc, notre vocation et ambition, c'est d'amener l'ensemble des acteurs politiques, des acteurs de la société civile, et les autorités de la transition à se rapprocher et discuter >>, a-t-il fait savoir.

Il clôt ces propos en précisant que cette démarche s'appelle la construction du dialogue, la restauration de la confiance, et c'est cela leur mission.