Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 11 janvier 2025

RDC : le gouvernement suspend Al Jazeera suite à l'interview du chef du M23

Jeudi, le gouvernement de la République démocratique du Congo a banni la chaîne d'information Al Jazeera suite à l'interview du chef des rebelles du M23, un groupe armé qui s'est emparé de territoires dans l'est du pays au cours des derniers jours.

Le ministre de la Justice du Congo a par ailleurs menacé de la peine de mort les journalistes et toutes autres personnes qui tenteraient de couvrir les rebelles du M23, bien qu'aucune loi n'interdise officiellement aux médias de couvrir les groupes rebelles. Al Jazeera, une chaîne de télévision basée à Doha, au Qatar, n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat. (Source euronews)

Contribution carbone au Gabon : vers une hausse inéluctable du prix des billets d’avion

Adopté en Conseil des ministres le dimanche 5 janvier 2025 le projet de décret portant création d’un mécanisme de contrôle et de compensation des émissions de gaz à effet de serre pour les acteurs des transports aériens et maritimes pourrait avoir une incidence sur ces deux secteurs. En effet, si ce projet de taxe s’inscrit dans la volonté du Gabon de se conformer à ses engagements internationaux, il pourrait constituer un goulot d’étranglement supplémentaire pour un secteur de plus en plus morose.

A travers l’instauration de cette contribution, le gouvernement souhaite répondre aux engagements internationaux du pays pris lors de l’accord de Paris de 2015, et qui vise à maintenir la neutralité carbone à l’horizon 2050. Ainsi, la contribution carbone qui sera appliquée au secteur maritime et aérien devra, selon les autorités, financer les programmes inscrits dans le cadre des objectifs de développement durable (ODD) adoptés par l’Assemblée générale des Nations unies en 2015. (Source GabonMediaTime)

Guinée: le gouvernement suspend les partis politiques sans autorisation administrative

En Guinée, le gouvernement suspend les partis politiques non-autorisés, conséquence de la campagne d’évaluation de l’ensemble des formations du pays effectuée en octobre dernier. Celles-ci doivent se mettre en règle avant la fin janvier, afin de préparer les élections à venir cette année, comme s’y est engagé le président de transition Mamadi Doumbouya lors de son discours du Nouvel An.

Dans un communiqué, le ministère de l’Administration du territoire de Guinée déplore la prolifération des partis sans autorisation administrative et exige la fin de leurs activités. Revenant sur les résultats de l’évaluation des partis politiques l’an dernier, le ministre Ibrahima Kalil Condé invite toutes les institutions et partenaires à cesser leur collaboration avec 54 partis suspendus. Ces derniers avaient 3 mois pour se mettre en règle, l’échéance étant fixée à la fin de janvier 2025. (Source RFI)

« L’Algérie cherche à humilier la France » : Bruno Retailleau dénonce le renvoi sur le sol français d’un influenceur algérien qui avait été expulsé

Un homme de 59 ans, surnommé « Doualemn » sur TikTok, avait été interpellé à Montpellier après une vidéo contenant un appel à la violence, puis expulsé vers l’Algérie. Mais Alger l’a finalement renvoyé en France jeudi soir.

« L’Algérie cherche à humilier la France », a estimé vendredi 10 janvier le ministre de l’intérieur, Bruno Retailleau, au lendemain du renvoi sur le sol français d’un influenceur algérien qui avait été expulsé vers l’Algérie après la publication d’une vidéo appelant à la violence. « Je pense qu’on a atteint avec l’Algérie un seuil extrêmement inquiétant », a ajouté le ministre, qui s’exprimait lors d’un déplacement à Nantes. (Source Lemonde Afrique)

Tchad: Déby dénonce l'attaque sanglante contre son palais, des vidéos dévoilées

Un peu plus de 24 heures après la mystérieuse et sanglante attaque contre son palais à N'Djamena, le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno s'est exprimé jeudi soir pour rendre hommage à ses soldats qui ont neutralisé les "individus malintentionnés" venus selon lui le "vitrifier".

Pour couper court aux rumeurs, alors que certains voix dans l'opposition ont dénoncé un "montage" du pouvoir, les autorités ont fait diffuser jeudi soir à la télévision publique nationale les images enregistrées par les caméras de surveillance à l'entrée du palais présidentiel, où l'on voit plus d'une dizaine d'hommes déferler, déborder facilement les quelques gardes de faction et tabasser violemment deux d'entre eux. (Source VOA Afrique)

Le Maroc, principal importateur de céréales russes en 2024

Le Maroc est devenu l’un des principaux acheteurs des exportations de céréales du chemin de fer de Sibérie occidentale (WSR) de la Russie en 2024, avec des expéditions atteignant 514 000 tonnes, soit près de neuf fois les volumes de 2023, selon African Initiative .

Ces dernières années, WSR a connu une croissance significative du volume global de ses expéditions de marchandises, et en particulier des exportations de céréales russes. Le transport quotidien de céréales a atteint de nouveaux records en 2024, avec 302 wagons expédiés en seulement 24 heures, battant ainsi le précédent record établi en 2021. (Source apanews)

Classement des pays africains où la police est très corrompue

Dans son rapport sur le professionnalisme des forces de police en Afrique, Afrobarometer a mis en lumière les pays où la corruption policière est particulièrement répandue. Ce constat repose sur une enquête approfondie réalisée auprès des populations locales.

L’enquête a permis d’établir un classement des dix pays africains où la corruption au sein des forces de police est la plus préoccupante. En Afrique, la corruption constitue un obstacle majeur au bon fonctionnement des services publics, et la police, par sa proximité avec les citoyens, est souvent en première ligne de ce fléau. Le classement repose sur les scores obtenus par chaque pays, les scores les plus bas indiquant une corruption élevée. (Source africanews)

Les dangers des écrans multimédia pour les enfants au Togo

À l’ère du numérique, les écrans multimédia (télévision, tablettes, smartphones, ordinateurs) sont devenus omniprésents dans le quotidien des enfants. S'ils peuvent être des outils d’apprentissage et de divertissement, leur usage excessif comporte des risques majeurs pour le développement physique, psychologique et social des plus jeunes, explique L’Union en kiosque vendredi.

Si les écrans font désormais partie intégrante de notre quotidien, leur usage chez les enfants doit être encadré avec vigilance. Un équilibre entre technologie, activités physiques et interactions sociales est essentiel pour leur bien-être et leur développement. Il appartient aux parents, aux éducateurs et à la société de guider les enfants vers un usage responsable et sain des écrans. (Source togonews)

Rentrée politique à Madagascar : Panique au sommet de l’État

Si la psychose n’est pas encore totale, la classe dirigeante semble faire une fixation sur un éventuel trouble qui risque de renverser le régime Rajoelina.

Année de tous les dangers. Le spectre d’un départ du pouvoir par un coup de force semble hanter le régime Rajoelina. Secouée depuis le début de l’année par un vent de panique, la classe dirigeante laisse paraître qu’elle redoute, à la sortie des élections générales gagnées contre vents et marées, une alternance au pouvoir par une autre voie que celle des urnes.

Après la ministre de la Communication et de la Culture, le député du 4ème arrondissement de la capitale et le Premier ministre, c’était au tour des partis appartenant à la plateforme pro-régime de monter au créneau, mercredi, afin de défendre le régime et de mettre en garde l’opposition contre toute tentative de semer le désordre dans le pays, tout en prêchant la paix et bannissant ainsi « la culture de la violence ». (Source MidiMadagasikara)

La feuille de route de la Minusca pour 2025 est guidée par le mandat contenu dans la résolution 2759

« La feuille de route de la MINUSCA pour 2025 est guidée par le mandat contenu dans la résolution 2759 », a déclaré la porte-parole de la Mission, Florence Marchal lors de la conférence de presse hebdomadaire de la MINUSCA tenue mercredi à Bangui. « La protection des civils demeure une priorité absolue.

Nous sommes déterminés à rester auprès des populations civiles qui vivent sous la menace, notamment dans les zones isolées », a-t-elle soutenu, ajoutant qu’en 2025, la Mission poursuivra son appui à l'extension de la présence et de l'autorité de l'État, tant dans ses dimensions administratives que sécuritaires, afin de renforcer la présence effective de l’État sur l’ensemble du territoire centrafricain. (Source abangui)