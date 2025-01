Madagascar: Déclaration des députés IRMAR - « Il faut sanctionner et écarter les responsables incompétents »

La rencontre des députés IRMAR qui s'est tenue hier, à l'ARENA Ivandry, visait à transmettre un message d'unité et d'espoir à la population en cette période charnière pour le pays.

Lors du dernier Conseil des ministres au palais d'État d'Iavoloha, présidé par Andry Rajoelina, des décisions ont été prises afin d'aborder les problèmes pressants qui touchent quotidiennement les ménages. Le député André Haja Resampa, représentant des députés IRMAR, a souligné les préoccupations du peuple, notamment face à la montée des attaques de dahalo et les conséquences dévastatrices des changements climatiques. Ces phénomènes aggravant la pauvreté, causent des sécheresses, et détruisent les cultures dans plusieurs régions de Madagascar, selon toujours ce député élu à Morondava.

Situation critique

L'augmentation des prix des produits de première nécessité pèse lourdement sur les foyers. En milieu rural, la situation est particulièrement critique, avec des familles qui peinent à joindre les deux bouts. Le président de la République Andry Rajoelina, bien conscient de ces difficultés, met tout en oeuvre pour apporter des solutions concrètes aux problèmes du pays. André Haja Resampa a affirmé : « Cette année est l'année du travail. Nous devons tout mettre en place pour que 2025 marque un tournant dans la vie de la population, avec des projets qui porteront des fruits pour le peuple. »

Investissement étranger

Les députés ont également abordé les sujets économiques. « Les investissements étrangers permettent de financer des projets vitaux pour l'avenir du pays », a martelé le député Resampa. « En collaboration avec des partenaires techniques et financiers, plusieurs infrastructures essentielles sont en cours de construction, comme des hôpitaux, des écoles, et des autoroutes », a-t-il rappelé. Et de poursuivre que « ces projets contribueront à améliorer les conditions de vie des Malgaches à court et moyen terme ».

Sanction

Les députés IRMAR insistent sur l'importance de l'implication du président de la République dans la résolution des problèmes du pays. « Le Président est à l'écoute du peuple. Il faut que les responsables locaux descendent sur terrain pour voir la réalité en face et agir rapidement », a déclaré André Haja Resampa. Selon lui, l'urgence est de faire preuve de rigueur et de discipline pour améliorer la situation. Ce député estime, en effet, que des sanctions devraient être prises à l'encontre des différents responsables qui se révèlent incapables de remplir les devoirs qui leur ont été confiés, ainsi que de répondre aux attentes du peuple.

Réformes

Les élus ont également saisi cette occasion pour rebondir sur les élections municipales et communales. « Le respect de la Constitution et des principes démocratiques est fondamental pour avancer. Les élections récentes de 2023 et 2024 ont permis au peuple de s'exprimer, et les résultats des prochaines élections locales déterminent les actions futures », ont soutenu les députés IRMAR dans leur communiqué. Et d'enchaîner que « la stabilité politique et l'unité nationale sont des concepts clés pour réussir les réformes nécessaires ».