Madagascar: Accès à l'énergie - Accord signé avec la JICA pour améliorer le réseau interconnecté de Toamasina

La capitale économique bénéficie d'une coopération du ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures (MEH) et de la Jirama avec les Japonais, pour renforcer l'approvisionnement électrique.

La signature du protocole d'accord a été faite dans les locaux du MEH à Ampandrianomby, le 9 janvier. Pour les parties prenantes, il s'agit d'une étape importante pour l'amélioration de l'approvisionnement en électricité. Cet accord concerne le projet d'amélioration du réseau interconnecté de Toamasina (RIT), un système essentiel pour le développement énergétique du pays. Lors de la cérémonie, le Japon a été représenté par la délégation chargée des infrastructures, de l'énergie et des ressources stratégiques de la JICA (Agence japonaise de coopération internationale), représentant son bureau central à Tokyo. D'après les discours, l'objectif principal de ce projet est d'améliorer la distribution d'électricité dans la région Atsinanana, en répondant à la demande croissante et en garantissant une meilleure stabilité énergétique. Ce développement bénéficiera à de nombreux ménages, entreprises et sites publics, dans cette région stratégique.

Infrastructures

Le projet prévoit l'installation de 62 poteaux électriques et de 3,5 km de lignes électriques reliant le fokontany Verrerie et celui de Bazary Be. De plus, deux transformateurs seront implantés dans la sous-station Verrerie, afin d'assurer une meilleure répartition de l'énergie et d'améliorer la fiabilité du réseau. La signature de cet accord témoigne de la solidité de la coopération entre Madagascar et le Japon, particulièrement dans le domaine des infrastructures énergétiques. La JICA, partenaire clé de ce projet, apporte son expertise technique et financière pour soutenir Madagascar dans sa transition énergétique.

Le Secrétaire général du MEH, le directeur général de la Jirama et le représentant de la JICA ont souligné l'importance de cette initiative pour le développement économique et social de la région Atsinanana.

Calendrier

Selon le MEH, les travaux devraient débuter en juin 2025 et s'achever en 2027. Une fois achevé, le projet renforcera non seulement l'approvisionnement en électricité, mais contribuera également à l'essor économique de la région en facilitant les activités industrielles et commerciales. En s'appuyant sur ce type de partenariat stratégique, Madagascar avance vers une amélioration significative de son réseau électrique, un pilier essentiel pour soutenir son développement durable et répondre aux défis énergétiques actuels.