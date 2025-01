Madagascar: Secteur Artisanat - Plus de 31,9 millions d'euros d'exportation enregistrés en 2024

L'artisanat joue un rôle important dans le développement socio-économique de la nation étant donné que ce secteur qualifié de stratégique est non seulement générateur d'emplois mais aussi pourvoyeur de devises à la nation.

L'année dernière, l'on a enregistré plus de 31,9 millions d'euros d'exportation de produits artisanaux, selon les statistiques publiées par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Parlant des filières dominantes à l'exportation, les articles conçus à base de fibres végétales sont en tête de peloton avec un taux de 58%. Viennent ensuite les pierres et les bijouteries à hauteur de 33% des exportations. Quant aux produits issus de la filière textile et habillement, ils représentent 4% des exportations. Il en est de même pour les métaux et les travaux de métaux.

Problème de disponibilité

S'agissant des principaux pays destinataires de produits artisanaux, 34% des exportations sont expédiées en France tandis que 23% autres sont envoyées en Espagne. L'Italie constitue le troisième pays importateur de produits « arts malagasy » avec un taux se chiffrant à 3%, a-t-on appris. Force est de reconnaître que les produits à base de raphia, une fibre végétale naturelle d'une qualité rare, sont très prisés par les clients à l'étranger. Ce qui fait d'ailleurs l'une des identités économiques de la Grande île. Mais les artisans se plaignent du problème de disponibilité de cette matière première végétale qui est exportée en grande partie à l'état brut.

Pour sa part, le ministère de tutelle s'engage à renforcer les capacités des artisans se spécialisant dans les domaines de la lapidairerie, du cuir et du raphia notamment à travers des programmes de formation professionnelle afin d'améliorer la qualité et le design de leurs produits. Ce département ministériel oeuvre également pour la recherche de débouchés à travers le soutien à la participation des artisans aux salons et foires internationaux.