Madagascar: Hindi Day - La langue hindi, grand vecteur de communication et de connaissance

La Journée mondiale de l'Hindi est célébrée le 10 janvier à travers le monde chaque année. Elle a été mise en place pour marquer le 10 janvier 1949, lorsque la langue hindi a été utilisée pour la première fois à l'Assemblée générale des Nations Unies.

Cette langue parlée par plus de 600 millions de locuteurs de par le monde est à ce jour la troisième langue la plus parlée au monde. Elle est utilisée en Inde mais également dans d'autres pays, tels que le Népal, le Suriname et même à Madagascar. Des cours gratuits d'hindi sont d'ailleurs dispensés chaque jour à l'ambassade.

Justement, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdulah Marson Moustapha, qui a été convié à la cérémonie de célébration dans les locaux de l'ambassade de l'Inde à Madagascar hier, a témoigné du fait que la langue hindi a toujours été présente dans la vie des Malgaches. En tout cas, elle a bercé son enfance à Majunga à travers les chansons et les films de Bollywood.

Les différents discours prononcés durant cette cérémonie ont mis en exergue le fait que la langue hindi est un vecteur de communication. Elle permet d'accéder à la richesse de la culture indienne, à son histoire et son savoir-faire, entre autres et permet de renforcer les liens d'amitié et de coopération entre l'Inde et Madagascar.

Cette célébration a également été l'occasion pour le ministre de la Jeunesse et des Sports de convier le Gouvernement Indien et l'ambassade de l'Inde à participer activement au Sommet Youth Connekt Africa 2025. En effet, Madagascar sera l'hôte de cet événement majeur dédié aux jeunes leaders africains au mois de novembre prochain. « Ce sommet sera l'occasion de mettre en avant la culture malgache et indienne et de mettre en lumière l'excellente relation entre ces deux pays voisins », a-t-il précisé dans son allocution.

La célébration a également été l'occasion de primer les étudiants des classes d'hindi de l'ambassade. Ces derniers ont eu l'opportunité de présenter des performances artistiques telles que des danses, des chants et des déclamations de poèmes en hindi.