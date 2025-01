Madagascar: Cyclone - Dikeledi va toucher terre entre Diana et SAVA ce jour

Un impact inéluctable sur les côtes malgaches est avancé par les modèles de prévisions météorologiques fournis aussi bien par la direction générale de la météorologie du pays que des services étrangers.

Le système qui s'approche des côtes Malgaches évoluent. Et avec lui, les prévisions météorologiques fournies par la Direction générale de la météorologie (DGM). A 9 heures locales, le centre de Dikeledi était situé à 729 km à l'Est de la ville de Sambava. Le bulletin cyclonique spécial diffusé par le service de la météo du pays hier à 9 heures locales indique que le système a gagné en puissance et a atteint le stade de Forte Tempête Tropicale.

Les modèles de prévisions actuels indiquent un atterrissage entre Antsiranana et Sambava dans la soirée. Cyclone.oi annonce des vents destructeurs et des fortes pluies allant jusqu'à 300 mm. Le vent moyen est estimé à 90 Km/h avec des rafales de 125 Km/h près de son centre. Tandis que la tempête continue de se déplacer rapidement vers l'Ouest à une vitesse de 28 Km/h avec un vent moyen de l'ordre de 140 km/h.

Néfaste

La lecture du bulletin publié par la Direction générale de la météorologie donne déjà des idées sur les éventuelles conséquences du passage de cette catastrophe. Des inondations généralisées, des crues de rivières ainsi que des glissements de terres sont à craindre sur la partie Nord du pays, en réponse aux fortes pluies attendues (plus de 100 mm/24h), durant le passage de ce système. DIKELEDI génèrera également de fortes houles pouvant dépasser les 7 mètres, et risquent d'engendrer des inondations côtières sur le littoral Nord-Est.

L'avis d'alerte jaune (avis de menace) est décrété pour les régions Sava et Diana. L'alerte verte est, quant à elle, émise pour les régions d'Ambatosoa, Sofia et Boeny. Dans son bulletin, le service météo invite les usagers maritimes entre Cap d'Ambre et Besalampy à revenir sur la terre ferme à compter de ce jour.