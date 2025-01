Afrique: Badminton - Championnats d'Afrique - L'expatrié Lalaina Ramanana - Rahary au Cameroun

Madagascar sera représenté par l'expatrié de Lyon, Lalaina Ramanana-Rahary, au championnat d'Afrique de badminton. «La fédération a déjà effectué son engagement. Il disputera les épreuves individuelles. Ses parents prennent en charge ses billets d'avion ainsi que le séjour d'une semaine au Cameroun», explique le président de la Fédération Malgache de Badminton, Jean Aimé Ravalison dit « Mota ».

Les championnats d'Afrique, par équipe et individuels, s'étaleront du 10 au 17 février à Douala, au Cameroun. Fierté de la discipline, Lalaina a l'expérience du haut niveau, car il évoluait pendant des années au championnat français et est devenu récemment entraîneur de son club. Il a déjà formé la sélection malgache durant les Jeux des Îles au pays en 2023, à l'issue desquels Madagascar a ravi le bronze en équipe masculine et aussi féminine.

La Fédération prévoit d'y envoyer six badistes, trois garçons et trois filles, accompagnés d'un coach. « Nous avons déjà envoyé, deux mois avant le championnat, les dossiers de demande de subvention auprès du ministère de la Jeunesse et des Sports. Nous attendons sa réaction », confie le patron de la Fédération. Les pressentis membres locaux de l'équipe nationale poursuivent leur préparation et joueront ce week-end les championnats de Madagascar des seniors séries A, B, C et vétérans à l'Académie nationale des Sports à Ampefiloha.