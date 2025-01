Madagascar: Littérature - Quarante poètes honorés

Dans le cadre de la clôture de la célébration du 35e anniversaire de l'association des Poètes, Écrivains et Promoteurs de la Littérature Faribolana Sandratra, quarante membres ont été récompensés hier à la Bibliothèque nationale Anosy.

Cette cérémonie émouvante, placée sous l'égide du ministère de la Communication et de la Culture, a mis à l'honneur des acteurs majeurs de la littérature. Sept personnalités se sont vues décerner le titre de Commandeur des Arts, des Lettres et de la Culture, tandis que dix-sept autres ont été promues au rang d'Officier des Arts, des Lettres et de la Culture. Enfin, seize membres ont accédé au grade de Chevalier des Arts, des Lettres et de la Culture. Ces distinctions visent à saluer leur dévouement à la promotion de la culture et des lettres malgaches.

« Ce n'est que le début des récompenses. Nous allons également honorer d'autres acteurs de la promotion de l'art et de la culture, tels que des photographes, musiciens, gardiens de la tradition et bien d'autres. Nous commençons dès à présent à recevoir les dossiers de candidature jusqu'au mois d'avril, et le comité se réunira en mai pour valider ces distinctions », a exprimé la ministre Donna Mara Volamiranty.

Lors de cette cérémonie, Faribolana Sandratra a présenté un bilan impressionnant à l'occasion de son 35e anniversaire. L'association, qui comptait seulement trois membres à sa création, en recense aujourd'hui plus de quatre cents, répartis dans vingt et un districts. Ces membres ont publié cinq ouvrages nationaux et deux cent quatre-vingt-dix livres à l'échelle locale. « Depuis 28 ans, notre journal littéraire Ambioka continue de promouvoir la langue et la littérature malgaches. Nous avons également organisé des conférences-débats, des spectacles de lecture et de théâtre poétique à travers le pays, à la fois sur scène et via les médias », explique Haka Nirimalala Zafindratiana, connue sous le nom de Nirijana, responsable de communication au sein de l'association.

Depuis sa création, Faribolana Sandratra a constaté une augmentation significative du nombre de jeunes intéressés par la littérature et la langue malgache. Cette passion répandue reflète l'impact de l'association dans la préservation et la valorisation du patrimoine littéraire du pays.