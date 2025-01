Madagascar: Projet CREC réhabilitation RN4 - Le chantier de Zhongmei achevé

Les travaux de réhabilitation de quelques tronçons sur la Route nationale 4 sont achevés. La cérémonie de réception définitive des travaux est prévue en février, à Mahajanga.

Les travaux réalisés par l'entreprise chinoise Zhongmei ont considérablement amélioré la capacité de circulation, l'efficacité du transport et réduit le temps de trajet. Le tronçon de route construit par cette entreprise est en bon état. En tant qu'entrepreneur du projet de réhabilitation de la RN4, elle a achevé la construction du tronçon routier comme prévu et a effectué la réception concernée. Pendant la construction, l'entreprise a rigoureusement suivi les spécifications techniques du projet, garantissant une qualité répondant aux normes élevées de la Banque mondiale et du gouvernement local.

La section endommagée de la route à Maevatanàna (devant une station d'essence) ne faisait pas partie du projet Crec mais il s'agissait plutôt d'une ancienne section de la route qui n'avait pas été réparée. Nous continuerons de mener à bien chaque projet avec des normes élevées et nous nous engagerons à contribuer au développement durable de l'infrastructure de transport de Madagascar », promet le représentant du projet CREC.

« Les tronçons présentant des nids-de-poule et des risques de rupture concernent principalement la section située devant la station Total ainsi que d'autres parties anciennes qui n'ont jamais été rénovées. Ces tronçons souffrent depuis longtemps d'un manque d'entretien, d'un drainage insuffisant et d'un trafic intense de véhicules lourds, ce qui pose des défis constants pour la sécurité et la fluidité du trafic. Les fortes pluies récentes ont aggravé la situation, entraînant l'accumulation d'eau et l'affaiblissement de la base de la chaussée, ce qui a accentué la dégradation des routes.

Par ailleurs, la section asphaltée entre Mahajanga et Andranomamy, ainsi que l'accès aux ponts, dont celui de Betsiboka, Ikalamilotrakely et Anjomoka, n'ont jamais bénéficié d'un entretien systématique et nécessitent des réparations urgentes », ajoute le responsable.