Madagascar: Utop - Seizième édition - Un Sunday jogging devient un événement planétaire

Les courses de l'Ultra trail des O plateaux (Utop), qui se déroulent dans la partie orientale d'Antananarivo, partant du Lycée français d'Ambatobe jusqu'à Ambatobe, en passant par Antananarivo, Marozevo, Mantasoa, Ambohimiadana, Soamanandray, sont à quatre mois de son coup d'envoi. La seizième édition se tiendra, les 9, 10 et 11 mai, et le comité directeur de l'Utop, dirigé par son président Rivo Andriamanalina, promet des innovations par rapport aux quinze éditions précédentes, que le président dévoilera prochainement.

Partant d'un Sunday jogging ou course ordinaire de dimanche pour les quelques dizaines de personnes au départ en 2009, la première édition a vu le jour grâce à l'initiative d'Eric Lepine. La deuxième édition, qui s'est déroulée du 2 au 4 avril 2010, a été l'occasion pour l'organisateur de programmer trois courses différentes, à savoir l'Ultra 115 km, le semi 57 km et le Challenge Pro réservé aux entreprises.

La version de 2010 a déjà réuni des coureurs issus de La Réunion, de Maurice, des États-Unis, de Belgique, ainsi que des résidents à Madagascar. Le but, à l'époque, en créant l'association Utop, était de dégager des moyens financiers ou autres avantages pour permettre à des athlètes malgaches de participer aux épreuves d'endurance de la région, notamment à La Réunion et à Maurice.

Courses imitées

Mille six cent quatre-vingt participants ont pris le départ de la neuvième édition en 2017, tandis que l'édition 2020 a été reportée à 2021 en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus. Pour les mêmes raisons, l'édition 2021, initialement prévue en mai, a été reportée à fin septembre de la même année.

Pour la quinzième édition, courue l'an passé, une nouvelle course T-bike a été organisée, et les courses de l'Utop ont eu un rayonnement international : vingt-trois nationalités différentes, trois cent quatre coureurs étrangers et/ou résidents, trois cent trente-quatre coureurs pris en charge gratuitement, dont cent cinquante auprès de la Fédération Malagasy d'Athlétisme, des villageois et des élèves des écoles primaires publiques. Huit coureurs ont été envoyés pour affronter d'autres compétiteurs : quatre au Dodotrail de Maurice, deux au Trail de Bourbon à La Réunion et deux à l'Ut4m Challenge de France.

Actuellement, l'Utop est devenue un événement sportif planétaire qui réunit plus de trois mille coureurs de toutes catégories d'âge, et les courses ont été imitées, mais jamais égalées.

Rivo Andriamanalina résume en quelques phrases les ambitions de l'Utop. « Nous visons non seulement à accroître le nombre de participants en dépassant le cap des trois mille coureurs, mais également à enrichir encore davantage l'expérience de chaque athlète et spectateur. Nous renforcerons l'écho médiatique de notre événement. Notre objectif est de faire de l'Utop une plateforme de choix pour la découverte et la pratique des sports en plein air, tout en mettant cette année un accent particulier sur l'inclusivité, notamment en facilitant l'accès aux personnes en situation de handicap. »