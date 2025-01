Afrique: Judo - Open de Casablanca - Natacha Ralevazaha en lice au Maroc

Madagascar sera représentée par la judokate du club FJA d'Antsirabe, Natacha Razafindrakalo Ralevazaha, à l'Open de Casablanca. Elle évolue dans la catégorie des -48 kg.

Seule et unique porte-drapeau du pays, la judokate du Family Judo Club d'Antsirabe, Natacha Emiliame Razafindrakalo Ralevazaha, représentera Madagascar à l'Open de Casablanca. Ce tournoi majeur du continent, dédié aux cadets, juniors et seniors, se déroulera les 18 et 19 janvier au Maroc.

Âgée de 20 ans, la nièce de l'olympienne d'Athènes 2004, Naina Cécilia Ravaoarisoa, est engagée dans la catégorie des seniors des -48 kg dames. Huit judokates sont engagées dans sa catégorie.

Dans le but d'étoffer son palmarès et surtout d'accumuler davantage d'expériences, ses parents ont fait un investissement personnel. La médaillée d'or aux derniers Jeux des Îles de l'océan Indien en septembre 2023, prendra en charge en intégralité sa participation à ce rendez-vous continental. Elle y sera coachée par son père, Rivotiana Ralevazaha.

Natacha est une habituée des compétitions continentales et internationales. Elle a remporté la médaille de bronze au championnat d'Afrique juniors à domicile, en 2020, ainsi que la médaille de bronze aux XIIIe Jeux africains à Accra, au Ghana.

Opportunité

Elle a également représenté la Grande Île aux Jeux de la Francophonie à Kinshasa, en République Démocratique du Congo.

L'Open de Casablanca est une opportunité pour elle de se mesurer aux judokates de haut niveau du continent et d'accumuler des expériences sur la scène internationale. Il réunira cent trente-six combattants représentant vingt-sept pays du continent africain.

Classée 247e au rang mondial, Natacha Emiliame, comme ses deux cadets jumeaux Kevin et Kenny Ralevazaha, respectivement dans les catégories des -66 kg et des -60 kg, ont toujours porté haut les couleurs du club du Vakinankaratra en arrachant les titres nationaux, depuis la catégorie cadet, puis junior, et actuellement senior dans leur catégorie respective.