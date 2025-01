Sénégal: Sécurité des frontières - Les USA livrent au pays des équipements de pointe

Dans le cadre d'un partenariat stratégique, les États-Unis ont remis, le 7 janvier 2025, à la Gendarmerie nationale du Sénégal un ensemble d'équipements modernes destinés à renforcer la sécurité des frontières. Ces matériels, d'une valeur de plus de 750 000 dollars (plus de 450 millions de francs CFA), incluent des lunettes de vision nocturne, des appareils GPS, des casques, des boucliers balistiques ainsi que des équipements médicaux essentiels.

La cérémonie officielle de remise s'est tenue au Centre régional d'entraînement tactique de Thiès. Elle a mis en évidence le soutien constant des États-Unis aux efforts du Sénégal pour protéger ses frontières et assurer la sécurité de ses citoyens. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un programme quadriennal visant à améliorer les capacités des forces de sécurité sénégalaises. L'objectif principal de ce programme est de développer une collaboration efficace pour identifier et contrer les menaces transfrontalières, notamment le trafic illicite de stupéfiants, d'armes et d'êtres humains. À travers des initiatives conjuguant formation et partage de ressources, ce partenariat renforce non seulement la sécurité nationale du Sénégal, mais contribue également à la stabilité régionale.

L'ambassadeur des États-Unis au Sénégal, Michael Raynor, a exprimé sa satisfaction lors de la cérémonie : « Les États-Unis sont fiers de soutenir les efforts du Sénégal pour protéger ses frontières en fournissant des équipements modernes et de haute qualité qui renforceront les capacités opérationnelles de la Gendarmerie nationale. Notre partenariat continu pour renforcer la sécurité des frontières reflète notre engagement permanent envers la sécurité et le bien-être du peuple sénégalais. »

Cette initiative souligne une fois de plus la profondeur du partenariat entre les deux nations et leur détermination commune à promouvoir la paix et la sécurité dans la région. Elle souligne une fois de plus la profondeur du partenariat entre les deux nations et leur détermination commune à promouvoir la paix et la sécurité dans la région, relèvent les responsables.