Afrique: (Ligue des champions CAF, 5eme journée) - Joueurs et entraineurs conscients des enjeux

La phase de poules de la Ligue des Champions de la CAF touche progressivement à sa fin. La 5e et avant-dernière journée de la phase de poules se joue ce week-end. Cette 5ème journée s'annonce déterminante dans tous les groupes. Joueurs et entraineurs entendent tout donner pour sécuriser leurs chances. Ci-dessous quelques propos d'avant-match.

AS FAR vs Raja Casablanca

Hubert Velud - Entraîneur AS FAR : "Nous visons la victoire. C'est notre objectif principal pour demain. Le match contre le Raja est souvent un grand défi pour nous en tant que club, compte tenu évidemment de la rivalité entre les deux clubs. Demain sera décisif pour les deux équipes et nous visons la victoire afin de nous qualifier"

Hafid Abdessadek - Entraîneur Raja AC : "Je crois en la capacité de mes joueurs et à se montrer à la hauteur face à l'AS FAR qui jouera également pour la victoire. Nous visons les 3 points afin de garder toutes nos chances entre nos mains. Notre objectif est de nous qualifier et c'est pourquoi nous faisons tout notre possible pour atteindre notre objectif. La confiance est élevée au sein du groupe et je suis sûr d'un bon résultat"

SAGRADA ESPERANCA VS PYRAMIDS FC

Krunoslav Jurcic - Entraîneur du Pyramids FC : "Nous devons oublier le 5-0 du match aller et nous concentrer sur demain car ce qu'ils ont fait après cette défaite contre nous en dit long. Sagrada n'a pas encaissé de but depuis cette défaite. Donc si nous voulons vraiment atteindre la prochaine étape de cette compétition, nous devons nous concentrer pleinement sur le prochain match et ne pas nous attarder sur le passé"

Francisco Hungo "Frank" - Entraîneur par intérim de Sagrada : "Avec notre victoire contre Djoliba, nous nous sommes donné un peu de répit. "Contre Pyramids, c'est une victoire incontournable qu'il nous faut pour continuer à être en lice pour une place au tour suivant"

AL AHLY SC VS STADE D'ABIDJAN

Marcel Koller - Entraîneur d'Al Ahly : "Notre objectif est de prendre des points demain. Ce sera difficile à cause des blessures de certains joueurs mais nous sommes Al Ahly. La pression est toujours sur nous. Nous respectons l'adversaire et pour cela nous devons rester concentrés à 100% et tout faire pour assurer la victoire"

Mohamed El Shenawy - Capitaine d'Al Ahly: "Ce sera un match difficile. Avec notre expérience, nous avons fait un bon parcours. Notre objectif est d'être premier et nous ferons notre meilleure performance"

Douayere Serge Alain - Entraîneur du Stade d'Abidjan : "Certes le match sera difficile mais notre détermination demeure. Nous allons persévérer jusqu'au bout. Nous voulons gagner nos deux derniers matchs. Nous avons été punis par manque d'expérience mais se frotter à de grandes équipes nous aide. Nous allons donc essayer de perturber la classement".

Ben Touré - Joueur du Stade d'Abidjan : « L'état d'esprit est bon. C'était difficile en Afrique du Sud mais c'est le football. Nous sommes fiers de vivre cette expérience. Nous sommes prêts pour demain. L'adversaire est une grande équipe que nous respectons mais nous allons jouer de notre mieux »

AS MANIEMA UNION VS MAMELODI SUNDOWNS

Miguel Cardoso - Entraîneur de Mamelodi Sundowns : « Nous sommes concentrés et déterminés pour le match de demain. Nous avons l'obligation de faire un bon résultat pour reprendre notre première place du groupe B avant de terminer la phase de poules la semaine prochaine à domicile ».

Neo Maema - Joueur de Mamelodi Sundowns : « Nous aborderons le match de demain avec détermination. Ce ne sera pas une tâche facile face à une bonne équipe »

Papy Kimoto - Entraîneur de Maniema Union : « Nous considérons le match de demain comme une « demi-finale ». Nous sommes déterminés à gagner et à augmenter nos chances avant d'aller au Maroc. Nous ne sommes pas encore éliminés, nous avons donc notre chance et notre destin entre nos mains »

Age Basiala - Joueur de Maniema Union : « Nous connaissons l'importance du match de demain et nous nous sommes bien préparés pour ce match avec le coach. Nous sommes prêts à offrir notre première victoire à nos supporters face à une bonne équipe comme Sundowns ».