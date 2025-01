Tunisie: « La Semaine de la Découverte » du 14 au 26 janvier 2025 à El Teatro

« La Semaine de la Découverte » est une rencontre artistique dédiée aux arts vivants notamment au théâtre, à la musique, à la danse et au cinéma, qui se déroulera du 14 au 26 janvier 2025 à l'Espace El Teatro.

Cet événement offre aux artistes émergents une occasion de partager leurs premières expériences et idées innovantes avec le public, dévoilant leur talent à travers des moments empreints de créativité, d'audace, et de renouveau.

Au programme figurent dix spectacles oscillant entre arts vivants, danse, théâtre et cinéma offrant une immersion dans des univers variés où la scène, les mots, et les performances se croisent et se fusionnent.

L'objectif de cette rencontre est d'encourager les artistes à poursuivre leur chemin avec confiance et passion, tout en offrant au public une expérience unique, une fenêtre ouverte sur des voix nouvelles et des horizons artistiques audacieux.

Le programme débutera avec « ANIMA, expo d'os et d'empreintes » et proposera plusieurs pièces de théâtre, dont « Jnoun Mokkhi » de Helmi Ben Ali, qui met en scène cinq personnages embarqués dans les divagations du metteur en scène. La perdition est totale, et la navigation à vue mène à un univers délirant.

Autre pièce phare, « Asch » d'Amenallah Ghzel, se déroule dans le pays imaginaire de « Matetssamachtawch », où une série d'événements absurdes conduit Madame Cescu Ciao, rédactrice en chef du journal « Au-delà de l'imaginaire », à charger son équipe de couvrir les faits récents. Cette enquête plonge au coeur d'un sentiment d'injustice liant différents personnages, offrant une réflexion psychosociale fondée sur des expériences scientifiques.

Les passionnés du quatrième art découvriront notamment « Tamurt » d'Omar Ben Soltana, « Quelqu'un » de Marouan Missaoui, et « Ainsi parlaient les Tunisiens », texte et mise en scène de Nour Elomr Ouni, « Rakset el mawt » de Adam Benhaj Khlifa et « Ekher Ardh » de Saber Hemissi.

La danse sera représentée par le spectacle « Hzem » de Chaima Ouni. Une rencontre sur les marionnettes avec Haithem Ouanassi est également programmée dans le cadre d'un hommage à la mémoire de l'illustre marionnettiste Lassad Mahouachi. Le cinéma sera à l'honneur avec « Depuis que tu n'es plus là » de Mohammad Bakri, qui retrace la visite de l'auteur sur la tombe de son mentor, Emil Habibi, et évoque les événements marquants survenus depuis sa disparition, tels que les émeutes d'octobre 2000, l'Intifada palestinienne, les attentats suicides.... .