Afrique du Nord: La Tunisie ratifie la convention sur les eaux souterraines avec l'Algérie et la Libye

La Tunisie a ratifié une convention établissant un mécanisme de concertation sur les eaux partagées dans le Sahara septentrional, impliquant la Tunisie, l'Algérie et la Libye. Cette ratification est officialisée par le décret n°23 de l'année 2025, publié hier, vendredi 11 janvier, dans le 4e numéro du Journal officiel de la République tunisienne (JORT).

Le décret se compose de deux articles : le premier entérine la ratification de l'accord instituant ce mécanisme, signé le 24 avril 2024 en Algérie, tandis que le deuxième concerne sa publication au JORT.

Il convient de rappeler que la gestion des eaux souterraines dans le désert du Sahara septentrional a été au coeur des discussions tripartites entre les ministres de l'Agriculture de la Tunisie, de la Libye et de l'Algérie, lors d'une réunion tenue le 24 avril 2024 au ministère algérien de l'Agriculture.

Lors du sommet consultatif tripartite du 22 avril dernier à Tunis, en présence du président tunisien Kais Saïed, de son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune et du président du Conseil présidentiel libyen Mohamed Younes Al-Manfi, il a été décidé de former un groupe de travail mixte chargé de définir les mécanismes pour le lancement de grands projets et investissements conjoints. Ce groupe devra également accélérer l'activation du mécanisme commun pour l'exploitation des eaux souterraines partagées du Sahara septentrional.

Le Système Aquifère du Sahara Septentrional (SASS) est un aquifère profond partagé entre la Tunisie, l'Algérie et la Libye. Il comprend une superposition complexe de nappes, dont deux principales couches aquifères se trouvent dans deux formations géologiques distinctes : le Continental Intercalaire (CI ou Albien) et le Complexe Terminal (CT).

L'exploitation de cet aquifère remonte à des siècles, d'abord via des sources, des puits de surface et des foggaras, puis grâce à des forages de plus en plus profonds, certains dépassants les mille mètres.

S'étendant sur un million de km², le SASS renferme d'énormes réserves d'eau, mais ces dernières sont peu renouvelables et ne peuvent pas être exploitées dans leur totalité, selon l'Observatoire du Sahel et du Sahara (OSS).