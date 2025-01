Tunisie: Des équipements chinois débarquent pour le pont de Bizerte

La directrice générale de l'unité de réalisation du nouveau pont de Bizerte, Lilia Sifaoui, a annoncé que le projet progresse avec l'achèvement des études d'exécution avancées et des travaux préparatoires. Ces étapes fondamentales font suite au lancement officiel des travaux, le 18 juillet 2024.

Intervenant vendredi sur les ondes d'une radio privée, Lilia Sifaoui a révélé que des équipements techniques spécifiques, indisponibles localement, sont importés par l'entreprise chinoise en charge du projet, via les ports de Bizerte et de Radès. Elle a précisé que les études topographiques et les sondages géotechniques, essentiels pour analyser la nature du sol et concevoir les fondations, sont désormais achevés.

Les travaux en mer débuteront dans les prochains jours, tandis que la phase des fondations profondes est programmée pour la fin mars.

Selon Lilia Sifaoui, la construction, qui s'étalera sur 38 mois (3 ans et 2 mois), devrait s'achever avec une mise en service officielle du pont prévue pour septembre 2027.

Le projet, d'un coût total de 760 millions de dinars, se divise en trois phases :

· Les deux premières concernent la réalisation des routes de liaison, avec un budget global de 151 millions de dinars. Ces travaux sont confiés à des entreprises tunisiennes.

· La troisième phase, la plus ambitieuse, consiste en la construction du pont principal traversant le canal de navigation de Bizerte, pour un investissement d'environ 610 millions de dinars.

Avec une longueur totale de 2,1 kilomètres, une hauteur de 56 mètres au-dessus de l'eau et une ouverture centrale de 300 mètres, ce pont deviendra l'un des plus longs et des plus emblématiques de Tunisie. Sifaoui a conclu en soulignant l'importance de cette infrastructure stratégique, qui transformera la mobilité et renforcera la compétitivité économique de la région.