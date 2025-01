Tunisie: Le président Saïed dévoile les enjeux du projet de loi sur les conseils locaux, régionaux et des districts

Le président de la République, Kais Saïed, a reçu, vendredi, au Palais de Carthage, le président du Conseil national des régions et des districts (CNRD), Imed Derbali.

Selon un communiqué de la présidence de la République, l'entretien a permis de discuter du projet de loi organique relatif aux conseils locaux, régionaux et des districts, actuellement soumis à l'examen de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP).

Le chef de l'État a souligné le rôle stratégique de ces structures dans la mise en place d'une intégration économique et sociale globale et équitable, visant à corriger les déséquilibres entre les régions historiquement exclues et marginalisées.

Dans le cadre de leur statut de collectivités locales, ces conseils joueront un rôle central dans le processus de prise de décision au niveau national. Le président Saïed a rappelé à cet égard la mission du Conseil national de la république démocratique (CNRD), en tant que deuxième chambre parlementaire, qui exerce des fonctions législatives, conformément aux prérogatives définies par la Constitution, aux côtés de l'Assemblée des représentants du peuple.

Le président a également insisté sur l'importance des délibérations au niveau local comme élément clé dans l'élaboration des plans et projets à l'échelle nationale. Il a cité en exemple le projet du plan économique et social 2026-2030, qui devra refléter fidèlement la volonté populaire de mettre fin à l'exclusion et à la marginalisation, conformément à l'esprit révolutionnaire du 17 décembre 2010.

Enfin, le chef de l'État a précisé que le projet de loi inclut une disposition appelant les autorités publiques à soutenir activement les conseils locaux, régionaux et des districts. Il a souligné la nécessité de mettre à leur disposition les ressources nécessaires pour leur permettre de remplir leurs missions dans les meilleures conditions, contribuant ainsi à réaliser les aspirations légitimes du peuple.