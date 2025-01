Afrique: Coupe de la CAF-Jaraaf-ASEC Mimosas - Le tournant décisif des « Vert et Blanc »

L'AS Jaraaf repart à l'assaut de l'Afrique en affrontant ce dimanche 12 janvier, à huis clos, au stade Abdoulaye Wade, l'ASEC Mimosas d'Abidjan dans le cadre de la 5e journée de la Coupe CAF. Battus à l'aller, ces retrouvailles avec le club ivoirien s'annoncent cruciales pour les « Vert Blanc ». Relancée dans la course suite à son court succès face aux Botswanais d'Orapa United, l'équipe dakaroise pourrait, en cas de nouvelle victoire, faire un pas décisif vers la qualification en quart de finale.

Le Jaraaf accueille l'ASEC Mimosas ce dimanche sur la pelouse du Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, dans le cadre de la 5e journée de la Coupe de la Confédération. Ces retrouvailles avec le club ivoirien s'annoncent cruciales pour les deux formations qui se sont déjà affrontées lors de la première journée du groupe C. Le club ivoirien s'était alors imposé à Abidjan sur le score de 2 à 0. Le Jaraaf a toutefois eu le temps de se replacer dans la course en faveur de son court succès obtenu la semaine dernière à l'arrachée devant les Botswanais d'Orapa United (1-0).

Grâce à ce succès, le Jaraaf se relance en talonnant son concurrent. Actuellement à la 3e place, il est au coude à coude et égalité avec l'Asec Mimosa, 2eme à la suite à son match nul (1-1) face à l'USMA, leader (8 points). Les deux équipes totalisent cinq points chacun dans le classement du groupe C. Cette seconde manche sera donc décisive. Le vainqueur de la rencontre fera un pas ferme vers la qualification au quart de finale. Les « Vert et Blanc » mesurent bien les enjeux.

Ils savent qu'ils devront sortir le grand jeu pour passer le cap ivoirien. Le buteur Almamy Mateuw Fall et ses coéquipiers ont un bon coup à jouer. Il faut simplement essayer de corriger leur manque d'efficacité qu'on leur reproche depuis le début de la compétition et gagner avec un large score. Considérée comme la «finale» du Groupe C, la rencontre est toutefois prévue à huis clos, au Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Ce, en raison de la sanction de quatre matchs à huis clos infligée par la CAF, dont deux avec sursis suite aux scènes de violences qui ont éclaté entre les supporters sénégalais et algériens lors de la 2e journée de la Coupe de la CAF contre l'USM Alger à Diamniadio.