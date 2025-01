Maroc: Tanger - Les lauréats du Prix de la Maison de la presse pour la culture et les médias primés

Tanger — Une cérémonie de remise des prix aux lauréats de la première édition du Prix de la Maison de la presse pour la culture et les médias a eu lieu, vendredi soir à Tanger.

Cette cérémonie, tenue à la Maison de la presse de Tanger en présence du Wali de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Younes Tazi, du gouverneur de la province de Fahs-Anjra, Abdelkhalek Marzouki, du secrétaire d'Etat chargé de l'insertion sociale, Abdeljebbar Rachidi, du président du Conseil régional, Omar Moro, du directeur chargé de la gestion de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, Mohamed Salem Cherkaoui, de l'ambassadeur de Palestine au Maroc, Jamal Choubki, et de plusieurs journalistes, professionnels des médias, et acteurs culturels et de la société civile, a été marquée également par un hommage rendu à des journalistes et intellectuels chevronnés.

Le prix de la meilleure oeuvre médiatique pour rayonner l'image de la ville de Tanger a été décerné à Abderrahim Tafnout de la chaîne de télévision 2M pour son émission de cinq épisodes "Kan Ya Makane" sur l'histoire de la ville de Tanger, tandis que celui de la meilleure oeuvre culturelle consacrée à la promotion de l'image de Tanger a été attribué à l'écrivain et traducteur Abdelkhalek Najmi pour son livre "Conversations secrètes sur Tanger".

Concernant le prix Tanger Med de la meilleure oeuvre médiatique économique, il a été décerné ex-aEquo à Hamza Metioui du journal "Assahifa" pour son article intitulé "Tanger Med, un complexe portuaire de la taille d'un pays" et Bouchra El Houdaigui de la chaine Tamazight, relevant de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT), pour son émission économique intitulée "Tanger, pôle économique en forte croissance au Royaume".

Le prix Tanger Med de la meilleure étude et recherche économique a été, quant à lui, remporté ex-aEquo par la journaliste à la radio "Chaine inter" de la SNRT, Sofia Fagroud, pour son reportage économique intitulé "Algues brunes et envahisseurs de la Méditerranée", et le chercheur Abderrafie Zaanoun pour son étude sur "Le rôle du Maroc dans la gouvernance des migrations".

S'agissant du prix de la migration et des Marocains du monde, il est revenu ex-aEquo aux journalistes Farhana Ayach de la Radio Medi 1, pour son émission des Marocains du monde "Un migrant marocain du Gabon", et Abdellah Tijani du site électronique "Hespress" pour son reportage intitulé "La grande évasion: le périple des milliers de jeunes et de mineurs rêvant de la migration de masse".

A cette occasion, le directeur de l'Institut supérieur de l'information et de la communication (ISIC), Abdellatif Bensfia, président du jury, composé de la journaliste Nadia Abram et de l'écrivain et critique Yahya Ibn Al Walid, a souligné que ce concours a connu la participation de plusieurs oeuvres de haut niveau, qui abordent la position de la ville de Tanger à différents niveaux.

Pour sa part, le président de la Maison de la presse de Tanger, Said Koubrit, a indiqué que le Prix de la Maison de la presse vise à "rendre hommage et inciter à continuer d'explorer les meilleures méthodes pour faire rayonner l'image du Maroc et de la ville de Tanger".

Cette cérémonie a été ponctuée également par un vibrant hommage rendu au doyen des journalistes marocains, Seddik Maaninou, au secrétaire général du département de la communication, Abdelaziz Boujdaini, directeur par intérim du Centre cinématographique marocain (CCM), et au directeur de la chaîne de télévision "Attaqafia", Abdessamad Bencherif.

Un hommage appuyé a été également rendu à la vice-présidente du Conseil national de la presse, Fatima-Zahra Ouriaghli, à l'écrivain et directeur de l'École supérieure des métiers de l'architecture et du bâtiment à l'université de Fès, Mustapha Akalay, et à l'écrivain et journaliste Philippe Boulon.