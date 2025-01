Afrique: Casablanca - Ouverture des travaux du 1er congrès africain de pédiatrie

Casablanca — Les travaux du 1er congrès africain de pédiatrie ont débuté vendredi à Casablanca, en présence de praticiens nationaux, africains et européens.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ce congrès de trois jours, organisé par l'Association Casablancaise des pédiatres privés (ACPP), en partenariat avec le ministère de la Santé et de la Protection sociale et la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé (FM6SS), représente une occasion de discuter des avancées médicales et épidémiologiques liées à la santé des prématurés, des nourrissons et des enfants.

Dans une intervention, le président de ce congrès et de l'ACPP, Saïd Afif a, d'emblée, mis l'accent sur l'importance de cet événement scientifique qui met en présence des représentants de l'Association Internationale de Pédiatrie, de l'Association des Pédiatres d'Afrique Noire Francophone et de l'Association des Pédiatres Francophones.

Et d'ajouter que l'organisation au Maroc de ce congrès reflète la place importante qu'occupe le Maroc en Afrique dans le domaine de la santé, à la faveur des Hautes Orientations Royales visant à consolider le partenariat Sud-Sud.

Il a indiqué que les participants discuteront dans le cadre d'ateliers de nombreuses questions concernant, entre autres, la santé des prématurés, des nourrissons et des enfants, ainsi que des défis qui y sont liés au niveau du continent africain.

Pour sa part, le président directeur général de la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé, Lahcen Belyamani, a fait savoir que les discussions aborderont principalement la santé des prématurés et des nourrissons, outre les questions et défis liés à la vaccination, les maladies contagieuses ou encore la nutrition.

Dans une allocution lue en son nom, il a assuré que le Maroc est bien déterminé à resserrer la coopération Sud-Sud, notamment dans le domaine de la santé, et ce, dans le cadre d'une stratégie visant à renforcer la solidarité africaine et la lutte contre les épidémies.

De son côté, la présidente de la Société Sénégalaise de Pédiatrie, professeur Ndeye Ramatoulaye Diagne, s'est félicitée de la coopération qui existe depuis des années entre le Maroc et les pays africains, comme en témoigne ce premier congrès réservé à la pédiatrie.

De même, la présidente de l'Association des Pédiatres d'Afrique Noire Francophone, Mariam Sylla, a salué l'expérience marocaine dans le domaine pédiatrique, estimant que ce congrès est une occasion propice pour l'échange des bonnes pratiques et des idées.

Ce premier congrès africain de pédiatrie, également organisé en partenariat avec plusieurs associations scientifiques spécialisées en pédiatrie à l'échelle internationale, européenne et africaine, a été marqué par la remise du Prix Africain de la Santé "Docteur Abdellatif Berrada" à Diawara Idrissa, professeur de microbiologie et de biologie moléculaire à l'Université Mohammed VI des Sciences et de la Santé. Une consécration accueillie avec fierté par lui dans une déclaration à la MAP.