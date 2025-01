Sénégal: Concours « Kaay job ak Wave » - Trois jeunes entrepreneurs lauréats de la première édition

Dakar — Trois jeunes entrepreneurs ont été primés, vendredi, à Dakar, lors de la cérémonie officielle de la première édition du concours »Kaay job ak Wave », a constaté l'APS.

Organisée par « Kaay job », un incubateur dédié à la promotion de l'entrepreneuriat, en collaboration avec la plateforme de transaction financière Wave, cette initiative offre une opportunité aux jeunes Sénégalais de moins de 35 ans de démontrer leur créativité, leur ingéniosité, ainsi que leur capacité à relever des défis, expliquent les organisateurs.

Sur un total de 1 871 candidats, 14 jeunes entrepreneurs ont été présélectionnés pour présenter leurs projets innovants devant un jury d'experts.

Les trois lauréats bénéficieront de l'assistance technique de l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises (ADE-PME) et de l'accompagnement financier de Wave.

»Vos idées méritent aujourd'hui d'être portées encore plus loin. J'espère qu'à travers ce concours, vous disposerez des outils nécessaires pour offrir à vos produits et services une visibilité qui fera progresser vos activités et atteindre vos objectifs d'affaires », a déclaré Malick Guèye, directeur général de Wave Digital Finance, à l'intention des lauréats.

De son côté, Aminata Rassoulou Cissé, responsable du développement des partenariats à »Kaay job », a salué le courage, la détermination et la créativité des lauréats, qu'elle considère comme »des sources d'inspiration pour tous les entrepreneurs ».

»À vous, les entrepreneurs de demain, croyez en vous, en vos potentiels, saisissez les opportunités et soyez les bâtisseurs du Sénégal dont nous rêvons », a exhorté Ndèye Fatou Mbodj, administratrice générale du Fonds de garantie d'investissement prioritaire (FONGIP). Elle a également assuré que les portes de la structure qu'elle dirige sont »ouvertes » aux finalistes.