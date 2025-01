Sénégal: Kolda - Les comités régional et départemental de lutte contre la migration irrégulière installés

Kolda — Le contrôleur général de police, Modou Diagne, secrétaire permanent du comité interministériel de lutte contre la migration irrégulière, a procédé, vendredi, à Kolda (sud), à l'installation des comités régional et départemental de lutte contre la migration irrégulière, dont le but est de permettre aux acteurs déconcentrés de participer à l'effort de lutte.

»Nous sommes à Kolda pour procéder à l'installation des comités régional et départemental de lutte contre la migration irrégulière (...) dans la volonté de territorialisation de la lutte contre la migration irrégulière afin de permettre à tous les acteurs déconcentrés de participer à cette lutte », a déclaré M. Diagne lors de la cérémonie d'installation.

»L'immigration irrégulière a démarré depuis plus d'une vingtaine d'années et a causé beaucoup de pertes en vies humaines chez la population, particulièrement les jeunes et maintenant les femmes et les enfants. Et, c'est pour apporter des réponses à ce fléau que les autres autorités ont mis en place ce cadre pour coordonner l'ensemble des actions de ces ministères et structures ayant pour compétence la surveillance de nos frontières », a t-il expliqué.

»La lutte contre ce phénomène, a-t-il justifié, est la raison pour laquelle nous avons décentralisé les actions vers les régions ».

M. Diagne a indiqué que »pour mettre en oeuvre ces activités sur le terrain, une stratégie nationale a été élaborée et validée par les autorités et un plan d'action opérationnel triennal est assorti à cette stratégie pour aller vers la réduction drastique du fléau d'ici 2033 ».

» Il y a aussi des plans opérationnels triennaux qui visent cinq axes concrets , la prévention ,la sensibilisation , l'accompagnement et la réinsertion des migrants de retour , la gestion de nos frontières , la répression », a-t-il ajouté, précisant que » l'accent sera mis sur la prévention et la sensibilisation pour donner la bonne information aux jeunes ».

Le secrétaire permanent du comité interministériel de lutte contre la migration irrégulière a par ailleurs insisté sur nécessité de »la qualification des jeunes à travers le développement d'activités de formation ».

La région de Kolda est considérée comme étant une des régions pourvoyeuses de candidats à cette aventure périlleuse.