Ile Maurice: Mahend Gungapersad encourage les enseignants face aux défis de 2025

Ancien enseignant et recteur devenu ministre de l'Éducation, Mahend Gungapersad comprend parfaitement les défis qui se dressent devant le corps enseignant en ce début d'année scolaire. Dans une lettre ouverte empreinte d'émotion et de motivation, il a tenu à adresser un message de soutien et d'encouragement à ceux qui portent la responsabilité de façonner l'avenir des jeunes générations.

«Ne laissez aucune amertume personnelle ou émotionnelle ternir votre ardeur à atteindre le sommet professionnel dont vous rêviez lorsque vous avez choisi cette noble profession. Donnez le meilleur de vous-même aux enfants et à la profession, quoi qu'il arrive. Les bons enseignants sont rares et ne laissent jamais leur troupe entre les mains de moins compétents» écrit le ministre avec conviction. Il a appelé les enseignants à incarner pleinement leur rôle, en investissant toutes leurs énergies pour offrir le meilleur à leurs élèves. «Enseigner, c'est comme une préparation spirituelle, une dévotion, un acte de noblesse. C'est entrer en communion avec l'âme des enfants, pour dissiper les nuages d'ignorance, d'incivilité, d'arrogance et d'absence de compassion qui peuvent obscurcir leur existence» a-t-il souligné.

Avec des mots porteurs d'espoir, Mahend Gungapersad a invité les enseignants à réaliser leur potentiel transformateur : «Vous pouvez accomplir des miracles en les motivant et en les inspirant. Vous pouvez leur apprendre à rêver grand et les aider à chasser leurs cauchemars intériorisés.» Enfin, il a exprimé l'espoir que ces encouragements trouveront un écho dans le quotidien des enseignants, les poussant à poursuivre avec passion et détermination leur mission essentielle dans la société.

Le ministre assiste à la rentrée des petits à l'école St-Antoine à Goodlands

L e ministre Gungapersad a rendu visite aux élèves du primaire de l'école St Antoine à Goodlands. Lors de cette rencontre, il a souligné l'importance d'identifier dès le plus jeune âge les difficultés d'apprentissage, notamment en lecture et écriture. «Il est crucial de détecter si un enfant présente des problèmes. S'il s'agit d'un trouble d'apprentissage (learning disability), il doit être orienté vers une institution adaptée à ses besoins. En revanche, en cas de difficultés d'apprentissage (learning difficulty), il faut l'accompagner pour l'aider à surmonter ces obstacles.» Le ministre a également lancé un appel aux parents pour qu'ils soutiennent leurs enfants dans leur parcours scolaire : «L'enfant doit être heureux de venir à l'école. Il ne s'agit pas seulement d'apprendre, mais aussi de s'amuser à travers des activités comme la musique, la danse ou encore l'agriculture. C'est cet équilibre qui favorise leur progression.»

Par ailleurs, il a assuré que seuls quelques manuels scolaires restent encore indisponibles, mais des solutions sont déjà en place pour remédier à cette situation. Concernant le Foundation Programme, il a annoncé que les parents recevront prochainement des informations claires pour permettre à leurs enfants d'en bénéficier rapidement. Le ministre a également abordé la question du temps consacré à la lecture dans les établissements scolaires. «Nous ne voulons pas tout imposer. Toutefois, nous souhaitons collaborer avec les administrateurs d'écoles et de collèges pour encourager les jeunes à découvrir et apprécier la lecture.» Enfin, il a évoqué l'importance des activités artistiques et sportives dans l'épanouissement des enfants : «Nous cherchons à garantir un développement complet, permettant à chaque élève de s'exprimer pleinement, que ce soit par la musique, le sport ou d'autres moyens.»

À noter que le ministre était accompagné de son colistier de la circonscription no 6 (Grand-Baie/Poudre-d'Or), Ram Etwareea.