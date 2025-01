Ile Maurice: Un enfant en bas âge retrouvé sain et sauf

La police de Trou-aux-Biches s'est trouvée face à une affaire complexe dans l’après-midi du jeudi 9 janvier. Celle d'un abandon d'enfant allégué dans la même région à proximité d'un hôtel de renom par deux individus qui circulaient à moto.

C'est Stéphane, un jeune homme de 29 ans qui a donné l'alerte. Cependant, le ministère de l'Egalité des genres, hier, a indiqué que tel n'est pas le cas. Il n'y a pas eu d'abandon d'enfant, simplement que le papa, explique une source officielle du même ministère, avait pris un raccourci pour se rendre à son domicile qui se trouve tout à côté de l'hôtel en question...

Dans sa plainte au poste de police de Trou-aux-Biches, Stéphane, 29 ans, Sales Representative dans une compagnie privée, explique qu'il conduisait son véhicule de fonction sur la route côtière de Trou aux Biches, lorsqu'en arrivant près de l'entrée principale d'un hôtel, il a aperçu une moto qui s'était arrêtée là. Le conducteur et le passager sont descendus de la moto, le passager tenant un nourrisson dans ses bras. Il a par la suite vu le passager tenir l'enfant d'une main et franchir une clôture en soulevant celle-ci du sol pour accéder au terrain boisé de l'hôtel. Cinq minutes plus tard, cependant, il a également vu le passager ressortir du terrain boisé par la clôture, sans l'enfant, et repartir avec le pilote de la moto.

Il a alerté la police qui a entrepris des recherches et ont retrouvé l'enfant sain et sauf. Le pilote de la moto a aussi été appréhendé par les hommes en uniforme et a reconnu être la personne ayant transporté son bébé de neuf mois sur sa moto en compagnie d'un autre jeune homme âgé de 26 ans et qu'il avait justement déposé l'enfant chez lui par un raccourci.