Ile Maurice: Crise écologique aggravée par des constructions illégales

L'île aux Bénitiers, située au large de la côte sud-ouest, offre un cadre paisible et idyllique. Nichée dans un lagon près du Morne, elle mesure deux kilomètres de long sur 500 mètres de large. C'est l'endroit idéal pour se détendre.

Cependant, ce joyau est en péril. La prolifération de constructions illégales sur l'île aux Bénitiers défigure sa beauté naturelle. L'Express a tiré la sonnette d'alarme il y a une semaine. Ces installations, supposément destinées à accueillir des touristes, suscitent la colère des habitants et des opérateurs.

Hier, le conseil de district de Rivière-Noire a organisé une visite de l'île réunissant Fabrice David, junior minister de l'Agro-industrie, Joanna Bérenger, junior minister du ministère de l'Environnement, Véronique Leu-Govind, junior minister des Arts et de la culture et députée de la circonscription, Kemraz Ortoo, président du conseil de district de Rivière-Noire, des membres de la police de l'environnement, des gardecôtes et du département des Bois et forêts. Près de 40 personnes en tout.

Après 30 minutes de traversée, une scène désolante nous accueille. Le rivage est envahi par des structures improvisées. L'île ressemble à un marché, avec des échoppes en tôle alignées le long du rivage. On y trouve de la nourriture, des jus de fruits, de l'artisanat, des épices, des souvenirs. Question des juniors ministers : les opérateurs ont-ils obtenu les permis nécessaires ?Un petit marché sur le rivage de l'île.

Direction ensuite la partie de l'île où se trouvent les constructions illégales. Surprise : un panneau indiquant Private Property, No Trespassing est installé sur le site. Il y a plusieurs structures récentes en bois et en tôle. L'une d'elles est équipée de toilettes et d'une douche. Cette partie de l'île est clôturée pour empêcher l'accès au public.

Une partie des structures en béton a été détruite dans la soirée du jeudi 9 janvier, selon la police. Pour l'instant, l'identité du responsable reste inconnue, mais Kemraz Ortoo, estime que des plaisanciers seraient derrière ces constructions illégales. Aucun permis d'utilisation des terres et de construction (BLUP) n'a été délivré, insiste-t-il. Il souligne la nécessité de «sanctionner» les responsables.

Kemraz Ortoo a précisé que le bail jadis accordé à la compagnie Soolaman Nubheebucus, pour planter des cocotiers n'a pas été renouvelé. L'île est gérée par le ministère des Terres et du logement.

Joanna Bérenger, a souligné que l'île aux Bénitiers est classée Environmentally Sensitive Area (ESA). «Le plan de gestion n'a pas avancé», at-elle précisé. Avant d'ajouter que les espèces endémiques sur l'île - des oiseaux migrateurs, des geckos et des espèces invasives sont en danger à cause de la surpopulation. Les chiens errants sur place représentent aussi une menace. Elle a constaté le volume important de déchets laissés sur place par des pique-niqueurs. Elle a rappelé qu'un comité technique a été mis en place en 2017 mais qu'il n'y a pas eu de suite.

Véronique Leu-Govind, s'est dit choquée par toutes ces structures sur l'île. «Elles ne datent pas d'aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de plaintes auparavant, mais rien n'a été fait. Certains ont même affirmé qu'il fallait payer Rs 500 pour accéder à l'île. Or, l'île aux Bénitiers appartient au public.»

Fabrice David, a souligné que la situation représente un danger écologique.«Il y a un grand travail de réhabilitation à faire. En tant que gouvernement du changement, nous nous assurerons que les structures illégales soient détruites.» Concernant les toilettes, le junior minister s'est interrogé sur l'évacuation des eaux usées. Il a affirmé qu'il y aura vérification des permis des opérateurs. «Il est important de protéger nos îles contre les prédateurs qui exploitent nos plages et nos mers pour des raisons financières.» Un autre problème concerne les feux de camp illégaux qui pourraient être à l'origine d'un incendie sur l'île. Celle-ci est aussi sévèrement affectée par l'érosion. Combien de temps encore avant que ce paradis ne devienne un lointain souvenir ?

Admirer le Crystal Rock

Autre joyau près de l'île aux Bénitiers, le Crystal Rock est un rocher fascinant formé à partir de corail, avec de petites pousses à la surface qui lui confèrent un caractère unique. C'est le point incontournable de toute excursion vers l'île aux Bénitiers. Il est fortement déconseillé de toucher ou d'essayer de grimper sur le rocher, car c'est une formation préservée et unique.