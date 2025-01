Madagascar: Lean management - Formation des employés issus du secteur textile

Pendant quinze jours, 80 employés d'entreprises issues du secteur textile à Antsirabe et Antananarivo ont pu bénéficier d'une formation en « Lean management ». C'est durant la remise officielle des certificats aux récipiendaires, qui s'est tenue hier à Anosy, que Karine Rajaona Razafindrakoto, Directrice générale de l'ACPE (Amélioration continue par les employés), a expliqué l'importance de cette formation pour le secteur.

« Le secteur textile est un pilier de l'économie nationale avec plus de 170 000 emplois directs. C'est aussi une industrie soumise à des exigences croissantes en matière de compétitivité, de réduction de coût et du respect des normes internationales. C'est là que le "Lean management", qui vise à booster la productivité et la rentabilité d'une entreprise, intervient; il s'agit de s'améliorer au quotidien », a-t-elle indiqué. C'est le fruit d'une collaboration entre l'ACPE SARL, expert en Lean management et Excellence Opérationnelle et le Groupement des entreprises franches et partenaires (GEFP), soutenu par le Programme d'appui au développement des exportations et à l'intégration régionale (PADEIR), financé par l'Union européenne.

Avantages

Créée par Toyota dans les années 40 et introduite à Madagascar en 2018 par l'ACPE, de nombreuses entreprises, ministères, institutions, organisations... commencent à adopter la méthode Lean. Concernant le secteur textile, elle vise à faire face aux attentes du marché, notamment d'un point de vue qualité, délais et coûts. Au-delà de la méthodologie et des outils, le Lean management priorise un état d'esprit basé sur le respect, le travail d'équipe, le challenge ou encore le Kaizen.