Madagascar: Feux de forêt - Dix individus arrêtés par les forces de l'ordre à Tolagnaro

Les autorités intensifient la lutte contre les feux de brousse et de forêt, un fléau récurrent qui dévaste l'environnement. Dans la région d'Anosy, plus précisément à Taviala, fokontany de la commune rurale d'Ankaramena, une opération conjointe, menée par la Gendarmerie, les agents du Parc National de Madagascar (MNP) et les fokonolona, a permis de maîtriser trois foyers d'incendie.

Une fois les flammes éteintes, une séance de sensibilisation a été organisée sur place par le commandant de compagnie de Taolagnaro, le capitaine Rasolondrarivo Valdano, en collaboration avec les agents du MNP et les notables de la localité. Cette initiative visait à informer la population des conséquences désastreuses des feux de brousse, telles que la sécheresse, la destruction des écosystèmes et la dégradation des parcs naturels.

Arrestation de dix suspects

Lors de l'opération, dix individus soupçonnés d'être à l'origine de ces incendies ont été arrêtés et transférés à la brigade de Taolagnaro pour enquête. Cette arrestation marque une étape importante dans la lutte contre les feux illégaux qui menacent la région.

Un bilan alarmant dans la région de Fitovinany

Dans la région voisine de Fitovinany, le bilan est tout aussi préoccupant. Depuis le 8 novembre, 867 hectares ont été ravagés par des feux de brousse et de forêt, selon les données présentées lors de la réunion du Centre Opérationnel National tenue le 9 janvier. Ces incendies ont affecté 225 ménages dans les districts de Vohipeno, Manakara, et Ikongo, avec 43 points d'incendie recensés. Le gouverneur de la région, Lucien Razafitsotra, a exprimé son regret face à l'incapacité d'identifier précisément les sources des incendies. Toutefois, les actions judiciaires progressent : six personnes ont été placées en détention, et 11 autres sont inculpées par le tribunal de première instance de Manakara.

Une mobilisation nationale

Ces événements rappellent l'urgence de renforcer les mesures de prévention et de répression contre les feux de brousse. Le gouvernement, en collaboration avec les forces de l'ordre, les communautés locales et les partenaires environnementaux, s'engage à intensifier les campagnes de sensibilisation et à renforcer les dispositifs de surveillance pour protéger les ressources naturelles du pays. Les autorités appellent la population à une vigilance accrue et à une implication collective pour mettre fin à cette menace qui met en péril la biodiversité et la sécurité alimentaire à Madagascar.