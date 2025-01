Sénégal: Education inclusive des filles - La première dame s'engage

Le ministère de l'Education nationale a célébré hier, jeudi 9 janvier, à Diamniadio, la Journée nationale de l'éducation des filles. La cérémonie marquée par la présence de la Première Dame Marie Khone Faye, marraine de l'évènement, a été une occasion de plaider pour une éducation inclusive pour toutes les filles, avec le lancement des campagnes « Le Sénégal éduque ses filles » et « Initiative priorité à l'égalité ».

Le Sénégal est décidé à garantir une éducation inclusive pour toutes les filles. Hier, jeudi 9 janvier au Centre de conférences Abdou Diouf de Diamniadio, la célébration de la Journée nationale de l'éducation des filles par le ministère de l'Education nationale a été une occasion pour sensibiliser et mobiliser davantage les acteurs sociaux et institutionnels en faveur d'un accès équitable des filles à une éducation de qualité.

Axé sur le thème « Pour une éducation inclusive de qualité, les filles s'engagent et engagent la communauté », l'évènement a permis de procéder au lancement des campagnes « Le Sénégal éduque ses filles » et « Initiative priorité à l'égalité ». « Promouvoir l'engagement des filles est crucial pour favoriser des changements positifs et durables. En s'impliquant activement dans leur environnement, les filles deviennent des catalyseurs de transformation sociale », a déclaré le ministre de l'Education nationale Moustapha Guirassy.

En effet, les défis sont encore nombreux pour garantir l'accès à l'éducation pour toutes les filles au Sénégal malgré les progrès réalisés. Mariages précoces, pauvreté, manque d'infrastructures scolaires avec des écoles sans toilettes, violence basée sur le genre... les obstacles à l'éducation des filles subsistent. « Ces obstacles peuvent être physiques, sociaux ou économiques et leur impact est indéniablement profond non seulement pour les filles elles-mêmes mais aussi pour les communautés et les pays dans leur ensemble », a fait savoir le représentant de l'UNICEF, Jacques Boyer.

Venue présider la Journée nationale de l'éducation des filles dont elle est la marraine, la Première Dame, Marie Khone Faye, a plaidé en faveur d'une éducation inclusive et équitable pour toutes les filles. « Je me fais le porte-étendard de cette noble cause et je m'engage à vos côtés pour que toutes les filles soient à l'école et s'épanouissent dans un environnement scolaire sûr, sécure et inclusif. Je lance donc un appel, à toutes et à tous, pour réussir ce pari de la société éducative que nous voulons bâtir.

Les filles nous y invitent. Du haut de cette tribune, je m'engage solennellement à porter le plaidoyer pour la promotion de l'éducation des filles au Sénégal et dans le monde », a déclaré Marie Khone Faye. La Journée nationale de l'éducation des filles a vu la présence de tous les acteurs de l'éducation notamment les enseignants, la société civile, les parents d'élèves, les partenaires.