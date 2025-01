Sénégal: Ouvrage - Quand l'économie du pays laisse en rade les diplômés

L'économiste sénégalais en poste à la Faculté des Sciences Économiques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (FASEG-UCAD) et directeur du Laboratoire de Recherches sur les Institutions et la Croissance (LINC), le Professeur Joe Cabral, a publié, hier, jeudi 9 janvier 2025, un ouvrage intitulé : Quand l'économie du Sénégal laisse en rade les diplômés.

Fruit d'un travail de recherche s'étendant sur une dizaine d'années dans le domaine de l'emploi au Sénégal, cet ouvrage explore en profondeur comment la trajectoire de croissance économique du pays marginalise les individus qualifiés sur le marché de l'emploi. De manière plus explicite, le livre met en lumière une catégorie souvent ignorée dans les analyses classiques : celle des jeunes diplômés vulnérables.

Comme l'a souligné dans sa préface M. Pierre Mendy, directeur du Centre de Recherche et de Formation pour le Développement Économique et Social (CREFDES) et chercheur au Laboratoire de Mathématiques de la Décision et d'Analyse Numérique (LMDAN), « le Professeur Cabral s'est intéressé à ce paradoxe d'une trajectoire de croissance économique qui exclut ceux que l'on pourrait naturellement considérer comme les mieux armés pour y participer : les diplômés ».

Ainsi, cet ouvrage examine avec une rigueur scientifique les conséquences d'une économie sénégalaise dont la croissance repose en grande partie sur un marché du travail dominé par des emplois peu ou non qualifiés.

UN HOMMAGE AU PROFESSEUR GAYE DAFFÉ

L'ouvrage : Quand l'économie du Sénégal disqualifie les qualifiés ne relève pas du hasard. Sa publication coïncide avec le quatrième anniversaire de la disparition du Professeur Gaye Daffé mentor et source d'inspiration du Professeur Cabral. Ce dernier raconte que l'idée d'écrire cet ouvrage lui a été soufflée par le défunt Professeur Daffé, après la lecture d'une étude réalisée par Cabral sur le diagnostic de l'emploi au Sénégal.

Le Professeur Daffé ne s'est pas limité à inciter son collègue à écrire ce livre ; il a également contribué à en structurer les premières lignes au cours de séances de travail conviviales, souvent organisées autour de déjeuners. Cependant, ce n'est qu'après la disparition de Gaye Daffé, le 9 janvier 2021, que le Professeur Cabral a ressenti pleinement la responsabilité morale d'achever et de publier cet ouvrage en hommage à son mentor.

Aujourd'hui, l'oeuvre est enfin publiée. Et, comme le confie le Professeur Cabral avec émotion, Sédiounkol - un surnom affectueux en mandingue désignant les natifs de Sédhiou, attribué au Professeur Daffé - peut être fier, depuis l'au-delà, de son « jeune frère » et de cette contribution importante au débat sur l'emploi et la croissance au Sénégal.