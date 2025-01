Angola: Une gouverneure souhaite une grande réflexion autour des 50 ans d'indépendance

Ondjiva — La gouverneure de la province de Cunene, Gerdina Didalelwa, a demandé vendredi à la population de réfléchir profondément sur les acquis réalisés au cours des 50 ans de l'Indépendance nationale, qui seront célébrés le 11 novembre 2025.

Intervenant lors de la réunion sur l'organisation et l'assainissement de la ville d'Ondjiva, Gerdina Didalelwa a déclaré qu'il est important que chacun réfléchisse aux acquis matérialisés pour la satisfaction de vie des citoyens en un demi-siècle de gouvernance.

Elle a déclaré que malgré 27 ans de conflits et 23 ans de paix effective, de nombreux acquis ont été obtenus, mais il est nécessaire que chacun s'engage dans la recherche de solutions visant à améliorer les conditions sociales des populations.

La dirigeante a indiqué qu'il était nécessaire de profiter de cette période de paix pour travailler ensemble à l'organisation et à la concrétisation des actions non réalisées et envisager des programmes futurs pour satisfaire les désirs des nouvelles générations.

La gouverneure a expliqué que dans 50 ans (centenaire de l'indépendance), il y aura une nouvelle génération, raison pour laquelle il est important de créer les conditions pour offrir plus de dignité aux Angolais.

"L'objectif de la réunion était d'aligner les mesures organisationnelles de notre ville du point de vue de l'urbanisation des quartiers et de l'assainissement de base pour avoir une ville d'Ondjiva plus propre", a-t-elle déclaré.

Gerdina Didalelwa a appelé à renforcer l'éducation de la population sur la gestion des déchets, au niveau des quartiers, avec l'implication de tous dans la collecte des sacs plastiques et la lutte contre l'exploitation du travail des enfants.

Au cours de la réunion, on a également discuté des aspects de constructions anarchiques et de constructions dans des zones à risque et de l'implantation d'entrepôts commerciaux dans le centre de la ville.

Gerdina Didalelwa a également précisé l'existence du projet d'infrastructures intégrées pour la ville d'Ondjiva, évalué à 272.760.662,31 euros, incluant la construction des infrastructures essentielles.

Des administrateurs municipaux et communaux, des organisations de jeunesse, des entités religieuses, des membres de partis politiques ayant des sièges au Parlement angolais et des comités de résidents ont participé à la réunion.