Angola: La vice-présidente du MPLA pour une OMA plus interactive

Sumbe — La vice-présidente du MPLA, Mara Quiosa, a déclaré vendredi, à Sumbe, province du Cuanza-Sul, qu'elle espérait le renforcement de la capacité interactive de l'OMA (branche féminine du MPLA) et du processus d'unité et de cohésion.

Le numéro 2 du parti au pouvoir en Angola s'exprimait lors de l'événement central des célébrations du 63ème anniversaire de l'OMA célébré aujourd'hui, sous le thème "Femme angolaise, engagée pour la paix et la cohésion familiale".

A l'occasion, Mara Quiosa a affirmé qu'il était nécessaire de travailler en consensus et en dialoguant, au sein des structures à tous les niveaux, car seules des structures unies et cohésives peuvent continuer à encourager davantage de femmes à rejoindre les filières de son parti et à participer à la vie sociale des communautés.

La femme politique a souligné que l'intégration dans les communautés constitue l'une des principaux objectifs du parti.

Mara Quiosa a considéré qu'il était important que chacun fasse sa part, dans un contexte très difficile, qui requiert du courage, de la détermination et de la créativité dans l'accomplissement des tâches.

Elle a indiqué que l'un des défis du contexte actuel est lié aux compétences familiales, à l'éradication de toutes les formes de violence contre les femmes, à la lutte contre les abus sexuels sur les enfants et au renforcement de la protection des mineurs, avec la dénonciation des auteurs.

La vice-présidente du MPLA a demandé aux militants d'unir leurs forces et d'intensifier le travail de sensibilisation à la planification familiale, de réduire les grossesses précoces dans les communautés et de promouvoir l'égalité d'accès des garçons et des filles au système éducatif dans les zones rurales.

Mara Quiosa a déclaré qu'il est important que l'OMA s'engage également dans la promotion et la massification des cours d'alphabétisation pour femmes.

Les gains et les défis de l'OMA

Dans son discours, la secrétaire générale de l'OMA, Joana Tomás, a déclaré que la célébration des 63 ans d'existence de l'organisation des femmes du MPLA avait une signification historique de réalisations, de victoires et de défis rencontrés tout au long de cette trajectoire.

Elle a rappelé que depuis sa création, l'OMA a été une force vitale dans la promotion de la lutte pour l'égalité des sexes, avec la mise en oeuvre de programmes visant à autonomiser les femmes et les filles dans l'accès à l'éducation, à la santé reproductive et aux opportunités économiques.

Joana Tomás a souligné que dans le contexte de la célébration, il est important de rappeler que tout au long des 50 ans d'indépendance nationale, la participation de la femme angolaise a été fondamentale pour le développement du pays.

Joana Tomás a déclaré que les femmes ont non seulement joué un rôle social dans la lutte pour l'indépendance nationale, mais qu'elles continuent d'être des actrices de changement dans leurs communautés.

Elle a souligné que des défis persistent dans la lutte contre la violence domestique et les abus sexuels sur les mineurs et les personnes âgées, en tant que question urgente d'unification des familles et de la société.

Joana Tomás a ajouté que l'OMA travaille sans relâche pour sensibiliser la société à l'importance de protéger les plus vulnérables et de garantir que chacun ait une bonne vie sans abus.

Créée en 1962, à Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa, par un groupe de femmes angolaises, affiliées à l'association philanthropique « Kudiangó », l'OMA, branche féminine du MPLA, est la plus grande organisation de femmes d'Angola.