Ethiopie: La bourse éthiopienne des valeurs mobilières fait des débuts historiques

Addis Ababa — La Bourse éthiopienne des valeurs mobilières (ESX) est prête à révolutionner le secteur financier du pays en créant une place de marché transparente, efficace et accessible pour le commerce des valeurs mobilières.

Le Premier ministre Abiy Ahmed a officiellement lancé l'ESX vendredi, marquant ainsi une étape décisive dans le processus de modernisation économique de l'Éthiopie.

Ce lancement historique a eu lieu au Musée éthiopien des sciences, symbolisant l'adhésion de l'Éthiopie à l'innovation et au progrès sur ses marchés de capitaux. En rapprochant les capitaux des opportunités, l'ESX ouvrira de nouvelles voies pour les entreprises, les investisseurs et les parties prenantes, stimulant le développement économique et favorisant l'inclusion financière dans toute l'Éthiopie.

La bourse est une pierre angulaire du programme de réforme économique du gouvernement éthiopien dans le cadre de l'initiative Home-Grown Economic Reform II (HGER II), dirigée par le Premier ministre et visant à renforcer l'inclusion financière, à mobiliser des capitaux et à favoriser une croissance basée sur l'investissement dans tout le pays.

L'ESX devrait jouer un rôle clé dans le soutien de l'économie éthiopienne en expansion en favorisant l'accès au financement à long terme en monnaie locale pour le secteur public (gouvernement) et le secteur privé.

Ce faisant, l'ESX jouera son propre rôle en améliorant l'intermédiation et la mobilisation de l'épargne pour les investissements à forte intensité de capital, en améliorant la gouvernance d'entreprise et la transparence, en créant un marché ordonné pour la cotation, la négociation et le règlement des titres, protégeant ainsi les investisseurs.

L'ESX a été créée en octobre 2023 dans le cadre d'un partenariat public-privé novateur avec le gouvernement éthiopien, par l'intermédiaire de l'Ethiopian Investment Holdings (EIH), sa branche d'investissement stratégique, en tant qu'actionnaire fondateur, avec une participation publique totale de 25 % au maximum, les 75 % restants devant être détenus par des actionnaires privés.

À l'heure actuelle, la liste des investisseurs comprend des investisseurs stratégiques étrangers, notamment FSD Africa, le Trade and Development Bank Group (TDB), le Nigerian Exchange Group (NGX), ainsi que 16 banques commerciales privées nationales, 12 compagnies d'assurance privées et 17 autres investisseurs privés nationaux.

Les intérêts du secteur public, qui représentent conjointement 25 % de l'actionnariat, comprennent l'EIH et ses filiales telles qu'Ethiotelecom et la Banque commerciale d'Éthiopie, entre autres.

Le PDG de l'ESX, Tilahun E. Kassahun, a déclaré : "L'Ethiopian Securities Exchange est plus qu'un marché, c'est un catalyseur de changement. Ce jour marque le début d'une nouvelle ère pour l'Éthiopie, où les capitaux peuvent circuler librement pour débloquer des opportunités, renforcer les entreprises et transformer les vies. Ensemble, nous construisons une base financière solide pour les générations futures".