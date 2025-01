Afrique: Le Sommet extraordinaire sur le PDDAA se termine aujourd'hui à Kampala

Kampala (Des envoyés spéciaux) - Les chefs d'État et de gouvernement du continent se réunissent ce samedi, à Kampala, en Ouganda, au troisième et dernier jour des travaux du Sommet extraordinaire de l'Union africaine (UA) sur le Programme détaillé pour le développement de l'Agriculture en Afrique (PDDAA).

Arrivé vendredi dans la capitale ougandaise, le Président de la République, João Lourenço, dirigera les travaux en tant que premier vice-président de l'Union africaine (UA), au moment où l'Angola se prépare à assumer la direction de l'organisation continentale pour un mandat d'un an, à compter de février prochain.

Le Sommet extraordinaire de Kampala, qui a débuté jeudi, se termine aujourd'hui avec l'adoption de la Déclaration de Kampala.

L'événement passera en revue le mémorandum des sessions ministérielles sur le PDDAA, son projet de stratégie et de plan d'action pour la période 2026-2036 et le projet de Déclaration de Kampala sur la création de systèmes agroalimentaires résilients et durables en Afrique.

Le sommet des chefs d'État et de gouvernement a été précédé vendredi par une réunion ministérielle conjointe des ministres des Affaires étrangères et de l'Agriculture, à laquelle ont participé les ministres angolais des domaines respectifs, à savoir Téte António et Isaac dos Anjos.

La réunion rassemble également des experts responsables de l'agriculture (foresterie, pêche et élevage), du développement rural, de l'eau et de l'environnement.

Le PDDAA constitue un cadre fondamental pour la transformation de l'agriculture en Afrique depuis sa création en 2003 avec la Déclaration de Maputo, dans laquelle les chefs d'État et de gouvernement africains se sont engagés à allouer au moins 10 % des dépenses publiques à l'agriculture pour atteindre un taux de croissance annuel de 6 % du produit intérieur brut (PIB) agricole.

Le programme s'aligne sur l'Agenda 2063 de l'Union africaine, organisation créée le 26 mai 2002, lors de l'entrée en vigueur de son Acte constitutif, en remplacement de l'Organisation de l'unité africaine (OUA), créée en 1963.

L'Union Africaine comprend 55 pays africains.