Angola: Sako défend l'investissement dans les semences améliorées pour accélérer la production agricole

Kampala (Des envoyés spéciaux) - La commissaire chargée de l'agriculture, du développement rural, de l'économie bleue et de l'environnement durable à la Commission de l'Union africaine, Josefa Sako, a souligné, ce vendredi, en Ouganda, l'accent mis sur les semences améliorées comme l'un des facteurs pouvant accélérer la productivité agricole en Afrique, un continent qui enregistre encore de faibles niveaux de production.

S'adressant à la presse, à l'issue du Sommet extraordinaire de l'Union africaine, consacré au Programme détaillé pour le développement de l'agriculture en Afrique (PDDAA) post-Malabo, Josefa Sako a également souligné la sécurité alimentaire et la nutrition comme d'autres éléments qui doivent faire l'objet d'une attention particulière sur le continent africain.

La commissaire a également rappelé que les principaux obstacles au développement de l'agriculture en Afrique sont liés au manque d'infrastructures dans la plupart des pays, ce qui motive le déplacement de nombreux jeunes des zones rurales vers les zones urbaines.

Concernant l'événement, qui se déroule du 9 au 11 janvier, à Kampala, la commissaire a déclaré que la réunion servait à débattre et à recueillir les contributions de divers pays, en mettant l'accent sur la gouvernance des systèmes alimentaires.

Au deuxième jour du Sommet, Josefa Sako a déclaré que les participants ont proposé de créer dans les parlements une mission de l'agriculture qui pourrait examiner les 10% du budget recommandés pour ce secteur.

La responsable a ajouté qu'une autre proposition présentée émanait des pays insulaires, qui déclarent « qu'ils ne sont pas prêts à atteindre l'objectif de 10 % », en raison de la rareté des ressources.

La commissaire a souligné que les documents de ce Sommet ont été préparés pour que les 55 pays africains puissent adhérer à la grande Stratégie et au Plan d'action 2026-2035, en s'alignant ensuite sur les plans de chaque pays.

Josefa Sako a souligné que la stratégie et le plan d'action du PDDAA sur 10 ans visent à accroître la production alimentaire, à accroître la valeur ajoutée, à stimuler le commerce intra-africain, à créer des millions d'emplois pour les jeunes et les femmes, à construire des systèmes alimentaires agro-inclusifs, ainsi qu'à créer des systèmes agroalimentaires résilients et durables.

En outre, Josefa Sako a déclaré que la deuxième journée du Sommet avait également servi à renforcer la gouvernance, grâce à une prise de décision fondée sur des preuves et à accroître la responsabilité entre toutes les parties prenantes.

Le Sommet extraordinaire de l'Union africaine, qui se tient dans la capitale ougandaise, Kampala, s'achève ce samedi avec l'adoption de la Déclaration de Kampala et d'une stratégie et d'un plan d'action décennaux visant à promouvoir la mise en oeuvre de la Déclaration de Malabo sur la croissance et la transformation agricoles accélérées pour une prospérité partagée et des moyens de subsistance améliorés, adoptée en 2014.

La stratégie et le plan d'action du Programme détaillé pour le développement agricole en Afrique (PDDAA), prévus pour s'étendre de 2026 à 2035, sont en cours d'élaboration depuis 10 mois, conformément aux directives des chefs d'État et de gouvernement africains.