Tunisie: Le chef de l'Etat reçoit le président du conseil national des régions

Tunis — Le Président de la République Kais Saïed a reçu, vendredi, au Palais de Carthage, le président du Conseil national des régions et des districts (CNRD), Imed Derbali.

Selon un communiqué de la présidence de la République, l'entretien a permis de débattre du projet de loi organique portant sur les conseils locaux, régionaux et des districts, soumis à l'examen de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP).

Le chef de l'Etat a mis l'accent sur le rôle-clé dévolu à ces structures dans la réalisation d'une intégration économique et sociale globale et équitable à même de mettre fin au déséquilibre entre les régions en proie à l'exclusion et à la marginalisation depuis plusieurs décennies écoulées.

A travers leur statut de collectivités locales, ces conseils auront à jouer un rôle-clé dans la prise de décision au niveau national, a assuré le président Saïed, rappelant à ce titre la mission dévolue au CNRD en tant que deuxième chambre parlementaire qui exerce la fonction législative, dans le cadre des domaines assignés par la Constitution, aux côtés de l'Assemblée des représentants du peuple.

Et le président Saïed de souligner que la délibération au niveau local est le maillon fort du processus de confection des plans et projets au niveau national, citant en exemple le projet du plan économique et social 2026-2030 qui devra exprimer fidèlement la volonté du peuple à mettre fin à l'exclusion et à la marginalisation, conformément à l'élan révolutionnaire du 17 décembre 2010.

Le chef de l'Etat a par ailleurs indiqué que le projet de loi en question comporte un article qui appelle les autorités publiques à appuyer les conseils locaux, régionaux et des districts et à oeuvrer autant que possible à mettre à leur disposition les moyens nécessaires pour leur permettre d'accomplir leurs missions dans les meilleures conditions et de contribuer ainsi à concrétiser les revendications légitimes du peuple.