Sénégal: Souveraineté économique du pays le projet, opérationnel au 1er semestre 2025

La souveraineté économique, proclamée par les nouvelles autorités, repose sur l'exploitation des ressources minières, pétrolières et gazières. Dans le cadre de son opérationnalisation, le Chef de l'État sénégalais, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a exigé du Premier Ministre la finalisation du processus de validation du projet de loi relatif à la souveraineté économique, ainsi que la mise en oeuvre effective des Pôles territoires, identifiés comme des épicentres de la réussite de la politique économique et sociale du Sénégal.

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, est déterminé à mettre en place rapidement les contours de la souveraineté économique qu'il a promise aux Sénégalais. Lors du Conseil des ministres tenu avant-hier, mercredi 8 janvier 2025, il a enjoint au Premier Ministre, Ousmane Sonko, de mener à bien ce processus de validation, accompagné des textes réglementaires, instruments et mécanismes nécessaires à son application, dans le contexte de l'exploitation des ressources naturelles du pays.

Le Chef de l'État a également insisté sur le renforcement de la transparence dans les industries extractives, tout en garantissant une gouvernance inclusive des ressources naturelles, orientée exclusivement vers le service du peuple sénégalais.

À cet égard, il a souligné l'urgence d'activer les dispositifs institutionnels et financiers liés au Fonds de stabilisation et au Fonds intergénérationnel, conformément à la loi n° 2022-09 du 19 avril 2022, qui encadre la répartition et la gestion des recettes issues de l'exploitation des hydrocarbures.

Dans la même dynamique, le Président de la République a demandé au Premier Ministre de préparer, en concertation avec le Ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, le Ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, le Ministre des Finances et du Budget, ainsi que le Secrétariat du COS-PETRO-GAZ, la tenue de la prochaine session dudit Comité dans sa nouvelle composition, d'ici la fin du mois d'avril 2025.

POLITIQUE D'EMPLOI ET AUTONOMISATION DES TERRITOIRES

La souveraineté économique projetée va toutefois au-delà de ces dispositions. Dans un souci de cohérence et d'efficacité, le Chef de l'État a insisté sur l'urgence de rendre opérationnels les Pôles territoires. Ces pôles, éléments centraux de la politique économique et sociale du Sénégal, devront être dotés de projets emblématiques au sein de chaque entité territoriale, en parfaite cohérence avec l'Agenda national de Transformation.

Dans cette optique, l'employabilité et l'emploi des jeunes doivent constituer des priorités majeures. Le Président a appelé à accélérer la mise en place des centres de formation professionnelle, tout en optimisant les dispositifs de promotion de l'entrepreneuriat ainsi que des initiatives en faveur de l'emploi des jeunes et des femmes.

En outre, il a exhorté le gouvernement à intensifier le développement de l'économie sociale et solidaire, tout en traduisant sa volonté de promouvoir l'autonomisation des femmes sénégalaises, y compris celles issues de la diaspora. À cet effet, il a insisté sur l'adoption rapide du projet de loi d'orientation sur l'autonomisation économique des femmes.

SUIVI-ÉVALUATION ET VISION SÉNÉGAL 2050

Pour garantir une mise en oeuvre efficace des orientations stratégiques, le Président de la République a insisté sur l'instauration d'un cadre innovant de suivi-évaluation. Ce dispositif devra assurer le suivi de la Vision Sénégal 2050, avec des déclinaisons sectorielles et temporelles, afin d'établir une gouvernance axée sur des réalisations concrètes et des résultats mesurables. A terme, il s'agira dans un temps court de mettre de manière dynamique le Projet dans les rampes du décollage.