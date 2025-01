Afrique: L'Éthiopie a réaffirmé son engagement à défendre le programme global de développement de l'agriculture africaine (PGDAA).

Addis abeba — Un sommet extraordinaire de l'Union africaine sur le programme global de développement de l'agriculture africaine s'est déroulé à Kampala, en Ouganda, du 9 au 11 janvier 2025.

Le sommet a débuté par la session des ministres de l'agriculture le 9 janvier 2025.

La session a longuement discuté de l'agenda PDDAA post-Malabo consacré à la transformation du paysage agricole de l'Afrique et a approuvé la stratégie et le plan d'action décennaux du PDDAA (2026-2053) ainsi que la déclaration de Kampala.

La session conjointe des ministres des affaires étrangères et des ministres de l'agriculture s'est tenue le 10 janvier 2025 à Kampala.

La session conjointe a délibéré sur le rapport des ministres de l'agriculture et a approuvé la « Déclaration de Kampala pour la construction de systèmes agroalimentaires résilients et durables en Afrique ».

Les documents finaux seront soumis à l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui se tiendra le 11 janvier 2025 à Kampala, en Ouganda.

L'ambassadrice Hirut Zemene, représentant permanent de la République fédérale démocratique d'Éthiopie auprès de l'Union africaine et de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, s'est adressé à la session conjointe du Conseil exécutif de l'Union africaine et des ministres de l'agriculture, réfléchissant sur les réussites globales, les défis et la voie à suivre pour accélérer la mise en oeuvre du PDDAA.

Elle a souligné les réalisations notables de l'Éthiopie dans sa transformation agricole, son initiative d'héritage vert et la générosité du panier au cours des deux dernières années.

L'ambassadrice a en outre noté que « l'Éthiopie, en tant que pays champion, est prête à travailler main dans la main avec l'UA et les États membres pour s'assurer que notre continent tire les leçons des deux dernières décennies de parcours du PDDAA et avance pour atteindre les objectifs que nous aurions dû atteindre ».

Le sommet vise à relever les défis des systèmes agricoles et alimentaires africains, en mettant l'accent sur la création de systèmes agroalimentaires résilients et durables. La session de l'Assemblée se tiendra le 11 janvier 2025 et devrait examiner des points cruciaux de l'ordre du jour. La session de l'Assemblée verra la participation de délégations de haut niveau des États membres de l'Union africaine, des partenaires au développement et d'autres parties prenantes.