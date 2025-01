Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 12 janvier 2025

La France rétrocède au Tchad une deuxième base militaire

Une cérémonie à Abéché, dans l’est du pays, a marqué la rétrocession de cette emprise française, dans le cadre de la rupture des accords militaires entre N’Djamena et Paris, fin novembre.

« Aujourd’hui, 11 janvier 2025, marque la rétrocession [par la France] de la base d’Abéché », a déclaré le ministre des Armées tchadien, Issaka Malloua Djamouss, lors de la remise officielle des clés de la base aérienne. Une phase « importante […] menant au désengagement définitif et total de cette armée de notre pays », a-t-il ajouté. (Source Jeune Afrique)

Probable rencontre Kabila et Fayulu : Lamuka rassure sur la disponibilité de son leader !

La coalition Lamuka, principale plateforme politique de l'opposition en RDC -République démocratique du Congo-, n'exclut pas un tête-à-tête entre son leader Martin Fayulu et l'ancien Chef de l'État, Joseph Kabila, autorité morale du FC -Front commun pour le Congo-, dans les prochains jours. Cette précision émane de l'un de ses cadres, Prince Epenge, qui affirme la disponibilité de son leader à parler avec tout Congolais, afin de consolider l'unité et la cohésion nationale. (Source mediacongo)

Mort en exil de l’ambassadeur Mamady Sinkoun Kaba, ex-dirpro d’Alpha Condé

L’ambassadeur Mamady Sinkoun Kaba, l’homme qui murmurait à l’oreille de l’ancien président guinéen Alpha Condé est décédé. Malade depuis plusieurs mois, l’ex-directeur du protocole (dirpro) d’Etat à la Présidence de la République est décédé ce samedi, 11 janvier dans une clinique au Maroc, où il était en traitement.

Combatif, le désormais feu Sinkoun vivait hors du pays -Dakar (Sénégal) et surtout Istanbul (Turquie)- depuis la chute du régime du président Condé en septembre 2021. (Source mediaguinee)

Nouveau Code électoral au Gabon : le budget de campagne pour les candidats à la présidentielle fixé à 15 milliards de FCFA

La session extraordinaire de l’Assemblée nationale s’est ouverte ce vendredi 10 janvier 2025 avec un dossier crucial : l’examen du projet de loi organique portant Code électoral en République gabonaise. Défendu par Hermann Immongault, ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, après son adoption en Conseil des ministres, ce texte vise à réformer en profondeur le cadre électoral du pays.

Création d’une autorité indépendante. Parmi les mesures phares du projet figure la création de l’Autorité de Contrôle et de Supervision des Élections (ACSE). Cette institution indépendante, non permanente, sera chargée de veiller à la régularité des scrutins et d’apporter des corrections en cas de dysfonctionnements. (Source GabonMediaTime)

Le Maroc multiplie et diversifie ses achats de matériel militaire

Au Maroc, le dernier projet de loi de finances prévoit d'allouer un peu plus de 13 milliards d'euros à la défense nationale, soit environ 10% du PIB. Le budget est en hausse chaque année depuis 2004, et en augmentation de 7% par rapport à l'année précédente. Le Maroc s'équipe en matériel militaire, notamment pour le contrôle des airs. Le pays a reçu, cet été, des drones armés Bayraktar, et pourrait acquérir 30 Mirage 2000-9E dès 2027.

Comme son voisin algérien, le Maroc multiplie les achats de matériel militaire ces dernières années, dans un contexte de tensions diplomatiques entre les deux pays et de course à l'armement. Les Forces armées royales cherchent à la fois à moderniser l'équipement déjà disponible et à se diversifier. (Source RFI)

L’Algérie rejette les accusations d’« escalade » et d’« humiliation » de la France, après l’expulsion ratée d’un influenceur algérien

Le ministre de l’intérieur français, Bruno Retailleau, avait affirmé que « l’Algérie cherche à humilier la France » et que la France n’aura pas « d’autre possibilité que de riposter » si « les Algériens continuent cette posture d’escalade ».

L’Algérie a rejeté, samedi 11 janvier, les accusations d’« escalade » et d’« humiliation » de la France, après le renvoi vers Paris d’un influenceur algérien expulsé vers son pays par la France, et a dénoncé une « campagne de désinformation » à l’encontre de l’Algérie. (Source Lemonde Afrique)

Le Premier ministre du Sénégal attendu à Nouakchott ce dimanche

Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko entame ce dimanche une visite officielle de trois jours en Mauritanie, a appris APA de sources gouvernementales. Ce déplacement intervient au lendemain de l’ouverture du premier puits de gaz du projet Grand Tortue Ahmeyim (GTA), un moment clé du développement de ce gisement transfrontalier, exploité conjointement par les deux pays.

« L’ouverture des puits du gaz est une étape historique pour le Sénégal », avait déclaré Birame Souleye Diop, ministre sénégalais de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, lors de l’ouverture du premier puits. (Source apanews)

Nioro du Sahel : La circulation des engins à deux roues interdite pendant la nuit

Alors que la ville de Nioro du Sahel peine à tourner la page des séquelles de l’attaque terroriste du début de la semaine, les autorités régionales ont pris la décision d’interdire la circulation nocturne des engins à deux roues.

Après l’attaque meurtrière qui a visé plusieurs lieux publics de la ville de Nioro du Sahel, le gouverneur a dévoilé les nouvelles mesures pour faire face à la menace terroriste qui a atteint son niveau rouge. Le général de brigade Aly Annji, à la tête de l’exécutif, a pris la mesure interdisant la circulation des motos pendant la nuit. (Source maliweb)

Bénin : explosion d’un magasin de gaz à Cotonou

Une explosion est survenue dans un magasin de gaz dans l’après-midi de ce samedi 11 janvier 2025 à Akpakpa Ayelawadje 1, non loin de l’école maternelle.

L’incident a provoqué un incendie majeur dans la zone de Zoom Services, où un magasin de produits chimiques a également pris feu. L’origine de l’explosion demeure inconnue pour l’instant, mais les flammes ont rapidement embrasé tout l’immeuble, dégageant une épaisse fumée toxique visible à des kilomètres. (Source Beninwebtv)

Des acteurs veulent saisir les opportunités de l’IA pour le développement de l’Afrique

Des acteurs du développement réunis au sein de l’ONG Wekre Innovation Burkina Faso (WIBF) ont organisé samedi la première édition du Forum sur l’Intelligence Artificielle de Ouagadougou (FIAO), pour réfléchir aux opportunités qu’offrent les nouvelles technologies pour le développement du continent africain.

La ministre en charge de la Transition digitale, représentée par son conseiller technique Tegwende Idriss Tinto, a ouvert samedi 11 janvier 2025 la première édition du Forum sur l’Intelligence Artificielle de Ouagadougou (FIAO), pour cerner les facilités que proposent les nouvelles technologies dans la transformation de l’Afrique. (Source AIB)