Tunisie: L'intelligence artificielle à l'école - révolution pédagogique ou défi éthique ?

La présidente de l'Association tunisienne de l'intelligence artificielle, Farah Barika Ktata, a affirmé ce samedi que l'intelligence artificielle peut devenir un outil précieux pour l'apprentissage, notamment grâce à des applications capables de résoudre des problèmes mathématiques, d'enseigner des langues, et bien plus encore.

Dans une déclaration accordée à l'Agence TAP, elle a insisté sur la nécessité d'un usage « modéré et équilibré » de cette technologie afin de préserver l'intérêt des élèves.

Cette intervention fait suite à la signature, vendredi, d'un accord de coopération entre le ministère de l'Éducation et l'association. Cet accord vise à soutenir les efforts du ministère dans l'intégration des technologies modernes dans les programmes éducatifs, tout en promouvant l'utilisation de l'intelligence artificielle auprès des élèves.

Farah Barika Ktata a précisé que cet accord ambitionne de démocratiser l'intelligence artificielle dans les établissements scolaires et d'accompagner le ministère dans la modernisation des outils pédagogiques. Il inclut également des initiatives de formation et d'encadrement pour l'utilisation des langages de programmation, qu'ils soient textuels ou visuels, dans le cadre de projets éducatifs.

L'objectif principal est de développer les compétences des élèves dans des domaines tels que l'intelligence artificielle et la robotique. Ces initiatives se traduiront par des projets communs destinés aux élèves et aux enseignants, tout en mettant l'accent sur une exploitation judicieuse et éthique des nouvelles technologies. Des ateliers pratiques et des activités de robotique seront également organisés et supervisés dans ce cadre.

Elle a également souligné l'importance d'initier les élèves aux principes fondamentaux de l'intelligence artificielle de manière accessible et adaptée à leur âge. Cela inclut des explications sur le fonctionnement de ces technologies, leurs applications dans la vie quotidienne et les usages responsables pour éviter tout détournement nuisible.

Selon la présidente de l'association, l'intelligence artificielle peut enrichir les capacités de réflexion critique et créative des élèves. Elle leur offre l'opportunité d'analyser des données, de réfléchir de manière critique aux résultats produits par ces outils, et d'acquérir des compétences essentielles pour évaluer leur utilisation de manière éclairée.

Elle a également mis en avant le rôle de l'intelligence artificielle dans la promotion du travail collaboratif. À travers des ateliers ou des projets collectifs, les élèves pourront concevoir des applications simples basées sur cette technologie, renforçant ainsi leur esprit d'équipe et leur créativité.

Farah Barika Ktata a encouragé la participation des élèves à des clubs ou des compétitions centrés sur la robotique et l'intelligence artificielle. Ces activités pratiques leur permettront d'appliquer leurs connaissances tout en s'épanouissant dans un cadre innovant.

En parallèle, elle a insisté sur la sensibilisation des élèves à la protection de leurs données personnelles lors de l'utilisation d'applications d'intelligence artificielle, les incitant à éviter le partage d'informations sensibles en ligne.

L'Association tunisienne de l'intelligence artificielle, fondée en 2005, oeuvre en tant qu'organisation à but non lucratif pour promouvoir l'utilisation de cette technologie au service du développement économique et du bien-être collectif. Elle s'engage également à établir des normes et des règles éthiques pour encadrer l'usage de l'intelligence artificielle en Tunisie, contribuant ainsi à son expansion responsable et bénéfique dans la société.