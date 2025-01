Tunisie: Ligue 1 - 15e journée - ASG - Avec les moyens du bord

Du côté du Carrelage, on est conscient de la difficulté de la tâche face à un CA dans ses plus beaux jours. Mais il y a quand même des atouts pour rêver d'un exploit.

Onzième avec 14 points ( 3 victoires, 5 nuls et 6 défaites), ayant 7 longueurs d'avance sur l'UST et 8 points sur EGSG, respectivement quinzième et seizième relégables, l'ASG est dans une position au classement général pour le moment sécurisante, à défaut d'être bien confortable. Mais le passage à vide de la Zliza avec cinq matches sans victoire (deux défaites contre l'ESS et l'ESZ par 2 buts à 0 et trois matches nuls dont deux à domicile contre l'USBG 1-1 et EGSG 0-0) commence à devenir long et à poser un tas d'interrogations.

Deux entraîneurs ont payé le prix de cette instabilité dans les résultats avec une équipe capable du meilleur à l'extérieur avec le nul héroïque à la toute dernière minute par 2 buts à 2 contre la JSO comme du pire avec les deux semi faux pas à Gabès contre l'équipe de Ben Guerdane et El Gawafel de Gafsa. Abdelmajid Eddine Jilani a été remercié après la défaite contre l'AS Soliman (1-2 ) le 20 octobre et Chiheb Ellili s'est éclipsé deux mois après (le 20 décembre) après le partage des points qui a été jugé résultat décevant face aux hommes de Mohamed Ali Mâalej. À l'ASG, on a eu toujours cette fâcheuse habitude de changer d'entraîneur comme on change de chemise.

Mais devant les règlements qui n'autorisent pas plus de trois licences de chef de staff par saison, le président du club Mohsen Bouchâa n'a plus le droit de se tromper dans le choix de nouvel entraîneur. Certes, Ahmed Ouederni assure l'intérim, mais la mauvaise prestation du Carrelage devant El Gawafel, qui a failli lui coûter un nouveau revers, a posé de nouveau le problème de succession à la tête du staff technique. Tout laisse donc penser que le coach Ahmed Ouederni laissera la place après le match d'aujourd'hui contre le CA à Radès.

Chouaya, Mansour, Boulila et Selmi au-dessus du lot

Ce qui ne marche pas à la perfection au Carrelage, c'est sa défense assez perméable qui a pris 18 buts en quatorze matches. Heureusement qu'il possède avec Abdelkader Chouaya un très bon gardien de but au long et grand vécu sinon ça aurait pu être pire. C'est sur ce dernier rempart que l'ASG comptera le plus pour ne pas prendre l'eau face à la redoutable machine d'attaque clubiste. Ce ne sera pas suffisant si le milieu de terrain et le compartiment offensif ne font pas aussi leur boulot. Heureusement aussi que l'entrejeu est animé par deux joueurs au grand potentiel technique : Houcine Mansour et Adem Boulila.

Avec un attaquant de la trempe de Mouhib Selmi, ce trio a été pratiquement derrière les 13 buts marqués, à l'image de celui de l'égalisation magistrale devant la JSO dans les arrêts de jeu. Comme sur son portier Abdelkader Chouaya en défense, l'ASG comptera donc beaucoup sur ces trois atouts offensifs de valeur pour surprendre l'arrière-garde des «Rouge et Blanc» et espérer créer un exploit même impensable du fait du grand écart dans le rapport des forces au niveau du collectif.