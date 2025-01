Tunisie: Sofian Tekaya parie sur Béja - Cap sur l'éco-tourisme et le patrimoine

Le ministre du Tourisme, Sofian Tekaya, a annoncé samedi le lancement de plusieurs projets majeurs destinés à soutenir et dynamiser le secteur touristique dans le gouvernorat de Béja. Ces initiatives incluent l'aménagement de zones touristiques, la valorisation du patrimoine local et l'octroi de divers incitatifs pour attirer les investissements.

Lors d'une visite de travail dans plusieurs villes de la région, dont Béja, Testour, Teboursouk, Tibar et Majaz al-Bab, Sofian Tekaya a souligné que la région regorge de potentiels pour le développement du tourisme écologique, culturel et patrimonial. « Béja possède toutes les composantes pour devenir une destination incontournable », a-t-il indiqué, dans une déclaration à l'agence TAP.

Appel aux investisseurs et valorisation du patrimoine

Le ministre a lancé un appel aux investisseurs tunisiens et étrangers pour mettre en valeur les richesses naturelles et culturelles de la région à travers des projets innovants. Il a également annoncé la tenue prochaine d'une journée dédiée à la promotion des atouts touristiques de Béja, avec un accent particulier sur le site archéologique de Dougga, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce site sera intégré dans les itinéraires touristiques réguliers afin d'en augmenter la visibilité et la rentabilité.

Dans ce cadre, Mohamed Ali Chahdi, conservateur du site de Dougga, a proposé la création d'un musée sur place, estimant que ce projet contribuerait à rehausser la valeur mondiale du site et à accroître son attractivité économique.

Sofian Tekaya a également annoncé le financement de la réhabilitation du circuit andalou de Testour, un projet qui devrait débuter prochainement et offrir une nouvelle dimension au tourisme culturel dans la région. En parallèle, le ministre a assuré que des efforts seront déployés pour lever les obstacles administratifs empêchant l'exploitation des maisons d'hôtes et pour résoudre les problèmes freinant la réalisation de certains projets touristiques.

La députée Aouatef Chenniti a, de son côté, plaidé pour une meilleure inclusion des habitants dans les retombées économiques des sites touristiques, en proposant notamment l'aménagement de points de vente pour les artisans locaux, spécialisés dans des métiers comme la gravure sur pierre. Elle a également suggéré de classer Teboursouk comme municipalité touristique, une initiative qui pourrait stimuler l'économie locale.

Parmi les réalisations inaugurées lors de cette visite, le ministre a coupé le ruban de la maison d'hôtes « Bostan Ettelal » à Testour. Sa propriétaire, Naïla Harkati, a présenté ce projet familial, conçu sur dix ans, comme une célébration du patrimoine culinaire et de la sérénité de la région. L'établissement propose une cuisine typique et un hébergement écologique, attirant les amoureux de la nature et de l'environnement.

Le ministre a également visité le domaine oléicole de la famille Ben Ismail à Toukeber, récemment récompensé pour avoir produit la meilleure huile d'olive au monde. Par ailleurs, une étude est en cours pour aménager la plage de Zouara, un projet prometteur pour diversifier l'offre touristique régionale.

Enfin, Sofian Tekaya a inspecté plusieurs projets structurants, dont l'aménagement des commerces et l'unification des façades de la rue Habib Bourguiba à Testour, financé par le Fonds de protection des sites touristiques. Il s'est également informé sur le parc naturel de Djebba, le village artisanal de Béja et le centre de valorisation du patrimoine à Testour, autant de projets qui témoignent de l'ambition de faire de Béja une destination touristique d'exception.